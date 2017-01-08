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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Başbakan Yıldırım Irak'ta

08 Ocak 2017 Pazar, 17:26

ERBİL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile Erbil'deki Zerdık Dağı'nda, DEAŞ ile mücadele eden Peşmerge güçlerinin bulunduğu cepheyi ziyaret etti.

Yıldırım, Erbil-Musul cephe hattında bulunan ve Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun yönetildiği harekat merkezi niteliğindeki Zerdık Dağı'na karayoluyla geldi.

Peşmerge tarafından karşılanan Yıldırım ve Barzani, harekat merkezine geçti. Barzani ve Yıldırım, burada IKBY Genelkurmay Başkanı Cemal Muhammed'den harita üzerinde, yürütülen operasyona ilişkin bilgi aldı.

Yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı Zerdık Dağı'nda Yıldırım, bir süre dürbünle Musul kent merkezi ve çevre bölgesini izleyerek, DEAŞ'a karşı verilen mücadeleye ve ilerlemeye ilişkin bilgi aldı.

Başbakan Yıldırım'a, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Türkiye-Irak Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Galip Ensarioğlu, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ile diğer yetkililer eşlik etti.

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AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAZICI:
Başbakan Yıldırım, IKBY Başkanı Mesud Barzani ile Irak'ın Erbil kentindeki Zerdık Dağı'nda, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele veren Peşmerge güçlerinin yer aldığı cepheyi ziyaret edecek.
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM, IKBY BAŞKANI MESUD BARZANİ İLE IRAK'IN ERBİL KENTİNDEKİ ZERDIK DAĞI'NDA, TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A KARŞI MÜCADELE VEREN PEŞMERGE GÜÇLERİNİN YER ALDIĞI CEPHEYİ ZİYARET EDECEK.
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Başbakan Yıldırım: &quot;(IKBY Başkanı Mesud Barzani ile ortak basın toplantısında) Erbil'deki FETÖ okullarının kapatılması konusunda verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum. Bizim buradaki hassasiyetimiz çok açık; öğrencilerin zarar görmemesi ama bunların sahibi, yöneticisi olan terör örgütü elemanlarının tasfiye edilmesi.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "(IKBY BAŞKANI MESUD BARZANİ İLE ORTAK BASIN TOPLANTISINDA) ERBİL'DEKİ FETÖ OKULLARININ KAPATILMASI KONUSUNDA VERDİĞİNİZ DESTEĞE TEŞEKKÜR EDİYORUM. BİZİM BURADAKİ HASSASİYETİMİZ ÇOK AÇIK; ÖĞRENCİLERİN ZARAR GÖRMEMESİ AMA BUNLARIN SAHİBİ, YÖNETİCİSİ OLAN TERÖR ÖRGÜTÜ ELEMANLARININ TASFİYE EDİLMESİ."