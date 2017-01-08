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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Tayland'daki selde ölü sayısı 19'a yükseldi

08 Ocak 2017 Pazar, 17:33

BANGKOK (AA) - Tayland'ın güneyini cuma gününden bu yana etkisi altına alan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ordu birlikleri ölü sayısının 19'a çıktığı sel felaketi nedeniyle evlerinde mahsur kalan binlerce kişiyi kurtarmak için harekete geçti.

Mahsur kalan binlerce kişiye ulaşmak ve su, gıda ile ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olunduğu kaydedildi.

Tayland Deniz Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisinin, yardım üssü olarak kullanılmak üzere Nakhon Si Thammarat bölgesindeki limana demir attığı belirtilirken, askeri helikopterlerin yardım dağıtımı ve kurtarma çalışmalarında görevlendirildiği aktarıldı.

Kuzey Bölge Birlikleri Komutanı Piyawat Nakwanich, bölgedeki tüm askeri kışlaların da siviller için barınak olarak kullanılmak üzere geçici olarak açıldığını açıkladı.

Sel felaketinden etkilenen bölgelerin valilerine, yardımlarda kullanılmak üzere verilen 560'ar bin dolarlık desteğin yanında, ek maddi yardımların da Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça başkanlığındaki komite tarafından onaylanması bekleniyor.

Afet Önleme ve Azaltma Dairesinin yayımladığı raporda da yaklaşık bir haftadır süren muson yağışlarının, Tayland'ın güney bölgelerinde en az 13 ili olumsuz etkilediği açıklanmıştı.


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BAŞBAKAN YILDIRIM: "(IKBY BAŞKANI MESUD BARZANİ İLE ORTAK BASIN TOPLANTISINDA) ERBİL'DEKİ FETÖ OKULLARININ KAPATILMASI KONUSUNDA VERDİĞİNİZ DESTEĞE TEŞEKKÜR EDİYORUM. BİZİM BURADAKİ HASSASİYETİMİZ ÇOK AÇIK; ÖĞRENCİLERİN ZARAR GÖRMEMESİ AMA BUNLARIN SAHİBİ, YÖNETİCİSİ OLAN TERÖR ÖRGÜTÜ ELEMANLARININ TASFİYE EDİLMESİ."