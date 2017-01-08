Sürmene'deki orman yangını

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ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, basında, Sürmene'de yanan alanların farklı maksatlarla kullandırılacağına dair haberlerin yer aldığını belirterek, "Bu alanların kesinlikle başka bir maksatla kullandırılması söz konusu olmaz." ifadesini kullandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Eroğlu, Sürmene ilçesi Çamburnu mevkisinde yaklaşık 25 hektar alanda etkili olan yangının, orman teşkilatı personelinin üstün çabalarıyla söndürüldüğünü belirtti.

Trabzon Büyükşehir ve Rize belediyelerine verdikleri destek dolayısıyla teşekkür eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Basında yanan alanların farklı maksatlarla kullandırılacağına dair haberler var. Bu alanların kesinlikle başka bir maksatla kullandırılması söz konusu olamaz. Zaten böyle bir şey kanunen de yasak. Yangının gerçekleştiği alanları en kısa sürede ağaçlandırma için hazırlayacağız ve ağaçlandırma mevsiminde buralarda fidanlar toprakla buluşacak. Yani yanan alanlar aynı yıl tekrar ağaçlandırılacak. Başka maksatlarla kullanılmayacak."

Öte yandan, söndürme çalışmalarına 40'ı itfaiye ekiplerinden olmak üzere 120 personel, 13 arazöz, 8 hizmet ve 9 itfaiye aracıyla müdahale edildiği belirtildi. Yaklaşık 25 hektarlık alanda etkili olan yangında, boylu ağaçların canlılığını kaybettiği, alt tabakadaki maki formasyonunun zarar gördüğü kaydedildi.