Konya'da eğitime kar engeli

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KONYA (AA) - Konya merkez ve 7 ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il merkezinde yarın ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, il genelinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ve hamileler ile özel kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ayrıca, Akşehir, Kadınhanı, Tuzlukçu, Seydişehir, Ilgın, Altınekin ve Sarayönü ilçelerinde de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi.