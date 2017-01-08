08 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yurtta kış

08 Ocak 2017 Pazar, 17:43

MERSİN/KASTAMONU (AA) - Mersin'in yüksek kesimlerindeki mahallelerde kar yağışı etkili oluyor.

Merkez Toroslar ilçesinde, Toros Dağları eteklerinde yer alan 1453 metre rakımdaki Arslanköy Mahallesi'nde yaklaşık 15 gündür kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının bazı yerlerde 2 metreyi bulduğu mahallede, ara sokaklar ulaşıma kapandı. Ana yollarda ise ulaşım, belediye ve karayolları ekiplerinin çalışması sayesinde sağlanabiliyor.

Bazı akaryakıt istasyonlarının çatıları biriken kar nedeniyle çökerken, bazı evlere de kar içinden açılan yollarla ulaşılıyor.

Kar yağışı, ilçeye bağlı Ayvagediği, Gözne ve Güzelyayla mahalleleri ile çevresindeki yerleşim yerlerinde de yaşamı olumsuz etkiliyor.

- Kastamonu

Kastamonu İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, sabahtan itibaren etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı ilçelere bağlı köylerde ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Ulaşıma kapanan 140 köy yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu açıldı. Kapalı 11 köy yolunda ise çalışmalar sürdürülüyor.

İLGİLİ HABERLER

Sertavul Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor
YEREL

SERTAVUL GEÇİDİ'NDE ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR
İzol, 5. kitabı olan 'Roza'yı okurlarıyla buluşturdu
YEREL

İZOL, 5. KİTABI OLAN 'ROZA'YI OKURLARIYLA BULUŞTURDU
Mersin'deki sel
YEREL

MERSİN'DEKİ SEL
Mut'ta öğrenci ve velilerin okuma yarışı
YEREL

MUT'TA ÖĞRENCİ VE VELİLERİN OKUMA YARIŞI
Mut'ta 20 yıl sonra yağan kar zeytinleri vurdu
YEREL

MUT'TA 20 YIL SONRA YAĞAN KAR ZEYTİNLERİ VURDU
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
Başkan Akyürek: &quot;Saldırıların günlük yaşamımızı etkilemesine izin vermemeliyiz&quot;
YEREL

BAŞKAN AKYÜREK: "SALDIRILARIN GÜNLÜK YAŞAMIMIZI ETKİLEMESİNE İZİN VERMEMELİYİZ"
Mersin'deki sel
YEREL

MERSİN'DEKİ SEL
Büyükşehir Belediyesi, personeli için işaret dili kursu açtı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, PERSONELİ İÇİN İŞARET DİLİ KURSU AÇTI
Mersin'in sanal turla tanıtıldığı VR Mersin'e iki ödül
YEREL

MERSİN'İN SANAL TURLA TANITILDIĞI VR MERSİN'E İKİ ÖDÜL
Mersin'de DEAŞ operasyonu
YEREL

MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU
İren'den Mersin'e 3'ncü sergi
YEREL

İREN'DEN MERSİN'E 3'NCÜ SERGİ
Mersin'in 4 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 4 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ