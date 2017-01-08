08 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası

08 Ocak 2017 Pazar, 17:57

AYDIN (AA) - Aydın'da "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında temin edilen yardım malzemelerini taşıyan 13 tır, dualarla uğurlandı.

İl Müftülüğü öncülüğünde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin iş birliğinde toplanan yardım malzemeleri, tırlara yüklendi.

Eski otogarda, 13 tırın yola çıkışı dolayısıyla düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Vali Ömer Faruk Koçak, yaptığı konuşmada, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Suriye'deki iç savaşın bir an önce bitmesi temennisinde bulunan Koçak, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı dimdik ayakta durduğunu vurguladı.

Koçak, şunları kaydetti:

"Arap Baharı başladığından beri hedefin Türkiye olduğunu, Türkiye'nin dünyanın vicdanı olmasından rahatsızlık duyanların asıl nihai hedeflerinin Türkiye olduğunu en başından beri düşünüyorum. Arap Baharı başlamadan önce de başka yerlerde insanlığı öldürmeye yönelik faaliyetler olduğunda yine hedefin ülkemiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Bosna'da insanlık öldürülmeye çalışıldığında orada olan milletimiz, sınırlarımıza dayanan insanlığı öldürme girişiminde de yine dimdik ayakta durdu. Bugün ülkemizde gördüğümüz terör faaliyetleri, aslında bu faaliyetlerin özeti ve sonucudur."

İl Müftüsü Ömer Kocaoğul ise kampanyaya çok sayıda sivil toplum kuruluşunun destek verdiğini söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı Aydın Şubesince kampanya kapsamında 900 bin lira yardım toplandığını anlatan Kocaoğul, bununla alınacak yardım malzemelerinin de Halep'e gönderilmesini sağlayacaklarını bildirdi.

Daha sonra, gıda ve giyecek bulunan 13 tırlık yardım konvoyu, dualar eşliğinde uğurlandı.

İLGİLİ HABERLER

Şehitlere Saygı İçin Develer Davulsuz Güreşti
YEREL

ŞEHİTLERE SAYGI İÇİN DEVELER DAVULSUZ GÜREŞTİ
Aydın'da deve güreşi festivali
YEREL

AYDIN'DA DEVE GÜREŞİ FESTİVALİ
Sarıkamış şehitleri anılıyor
YEREL

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILIYOR

Uzman Çavuş Tolga Sağlam, şahadetinin 1. yılında Aydın'da anıldı
YEREL

UZMAN ÇAVUŞ TOLGA SAĞLAM, ŞAHADETİNİN 1. YILINDA AYDIN'DA ANILDI
ADÜ, Halep'ten yükselen çığlığa 3 TIR ile cevap verdi
YEREL

ADÜ, HALEP'TEN YÜKSELEN ÇIĞLIĞA 3 TIR İLE CEVAP VERDİ
Sarıkamış şehitleri 102. yıl dönümünde Aydın'da anıldı
YEREL

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ 102. YIL DÖNÜMÜNDE AYDIN'DA ANILDI
Aydın'da Kar Sevinci
YEREL

AYDIN'DA KAR SEVİNCİ
Ak kadınlar toprağa can verdi
YEREL

AK KADINLAR TOPRAĞA CAN VERDİ
Aydınlı şehitlerin isimleri Efeler'de yeni açılacak parklarda yaşayacak
YEREL

AYDINLI ŞEHİTLERİN İSİMLERİ EFELER'DE YENİ AÇILACAK PARKLARDA YAŞAYACAK
Süpermarketten hırsızlık yapan 3 kız öğrenci gözaltına alındı
YEREL

SÜPERMARKETTEN HIRSIZLIK YAPAN 3 KIZ ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI
Aydın Büyükşehir karla mücadeleye devam ediyor
YEREL

AYDIN BÜYÜKŞEHİR KARLA MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR
Başkan Özakcan'dan İzmir'in kahramanı şehit polisin babasına ziyaret
YEREL

BAŞKAN ÖZAKCAN'DAN İZMİR'İN KAHRAMANI ŞEHİT POLİSİN BABASINA ZİYARET
İHH'dan Başkan Alıcık'a plaket
YEREL

İHH'DAN BAŞKAN ALICIK'A PLAKET
Şehit ailesinden Fethi Sekin'in babasına ziyaret
YEREL

ŞEHİT AİLESİNDEN FETHİ SEKİN'İN BABASINA ZİYARET
Başkan Çeçrioğlu, gece boyunca yağış önlemlerini denetledi
YEREL

BAŞKAN ÇEÇRİOĞLU, GECE BOYUNCA YAĞIŞ ÖNLEMLERİNİ DENETLEDİ
Ocakoğlu; &quot;Bugün 7 Ocak, şerefli bir öykünün yıldönümü&quot;
YEREL

OCAKOĞLU; "BUGÜN 7 OCAK, ŞEREFLİ BİR ÖYKÜNÜN YILDÖNÜMÜ"
TÜRKSAV'dan Sökeli yazar Yaşar Çağbayır'a büyük onur
YEREL

TÜRKSAV'DAN SÖKELİ YAZAR YAŞAR ÇAĞBAYIR'A BÜYÜK ONUR
Vali Koçak, Umurlu'da vatandaşlarla sohbet etti
YEREL

VALİ KOÇAK, UMURLU'DA VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
ADÜ bağışlanan evde İsmet Sezgin'in hatırasını yaşatacak
YEREL

ADÜ BAĞIŞLANAN EVDE İSMET SEZGİN'İN HATIRASINI YAŞATACAK
Söke'de 'Empati' projesinin tanıtımı yapıldı
YEREL

SÖKE'DE 'EMPATİ' PROJESİNİN TANITIMI YAPILDI
Vali Koçak, Sarıkamış şehitlerini unutmadı
YEREL

VALİ KOÇAK, SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ UNUTMADI
Toplu Mesaiye Çıkan Hırsızlar Kötü Emellerine Ulaşamadı
YEREL

TOPLU MESAİYE ÇIKAN HIRSIZLAR KÖTÜ EMELLERİNE ULAŞAMADI
Koçarlı'da &quot;Ailem Okuyor Uçurtmam Büyüyor&quot; projesi sürüyor
YEREL

KOÇARLI'DA "AİLEM OKUYOR UÇURTMAM BÜYÜYOR" PROJESİ SÜRÜYOR
Yenifikir SAM göçmen sorununa el attı
YEREL

YENİFİKİR SAM GÖÇMEN SORUNUNA EL ATTI