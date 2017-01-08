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AYDIN (AA) - Aydın'da "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında temin edilen yardım malzemelerini taşıyan 13 tır, dualarla uğurlandı.

İl Müftülüğü öncülüğünde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin iş birliğinde toplanan yardım malzemeleri, tırlara yüklendi.

Eski otogarda, 13 tırın yola çıkışı dolayısıyla düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Vali Ömer Faruk Koçak, yaptığı konuşmada, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Suriye'deki iç savaşın bir an önce bitmesi temennisinde bulunan Koçak, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı dimdik ayakta durduğunu vurguladı.

Koçak, şunları kaydetti:

"Arap Baharı başladığından beri hedefin Türkiye olduğunu, Türkiye'nin dünyanın vicdanı olmasından rahatsızlık duyanların asıl nihai hedeflerinin Türkiye olduğunu en başından beri düşünüyorum. Arap Baharı başlamadan önce de başka yerlerde insanlığı öldürmeye yönelik faaliyetler olduğunda yine hedefin ülkemiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Bosna'da insanlık öldürülmeye çalışıldığında orada olan milletimiz, sınırlarımıza dayanan insanlığı öldürme girişiminde de yine dimdik ayakta durdu. Bugün ülkemizde gördüğümüz terör faaliyetleri, aslında bu faaliyetlerin özeti ve sonucudur."

İl Müftüsü Ömer Kocaoğul ise kampanyaya çok sayıda sivil toplum kuruluşunun destek verdiğini söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı Aydın Şubesince kampanya kapsamında 900 bin lira yardım toplandığını anlatan Kocaoğul, bununla alınacak yardım malzemelerinin de Halep'e gönderilmesini sağlayacaklarını bildirdi.

Daha sonra, gıda ve giyecek bulunan 13 tırlık yardım konvoyu, dualar eşliğinde uğurlandı.