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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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DERLEME - "Eğitime kar engeli" başlıklı haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. ...

08 Ocak 2017 Pazar, 17:59

ANKARA (AA) - Yurtta olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 şehirde yarın eğitime ara verildi.

İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışının araç ve yaya ulaşımında yol açabileceği olumsuz etkiler nedeniyle eğitim ve öğretim faaliyetlerine, yarın ara verildiğini bildirdi.

Kocaeli, Bursa, Yalova, Nevşehir, Edirne, Tekirdağ, Kastamonu, Tokat ve Kırklareli'de il genelinde okullar tatil edildi.

Çanakkale'de ise kent merkezi ile Ayvacık, Biga, Bayramiç, Çan, Ezine, Eceabat, Yenice ve Lapseki ilçelerinde yarın, Gelibolu ilçesinde ise yarın ve salı günü olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi.

Zonguldak'ta il merkezi, belde, bağlı köyler ve Kozlu, Kilimli, Ereğli ilçeleri, Düzce'nin Akçakoca ilçesi, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesi ve köyleri, Samsun'un Vezirköprü, Ladik, Havza, Kavak, Asarcık ve Çarşamba ilçeleri, Balıkesir'in Bandırma, Manyas, Kepsut, Marmara, Gönen, Dursunbey, Erdek, Savaştepe ve Susurluk ilçeleri, Konya merkez ve Akşehir, Kadınhanı, Tuzlukçu, Seydişehir, Ilgın, Altınekin ve Sarayönü ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın tatil edilmesi kararlaştırıldı.

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