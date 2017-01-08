Manisa'da eğitime kar engeli

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MANİSA (AA) - Manisa'daki yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın Gördes ilçesinde tamamen, 8 ilçede ise kısmi olarak ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yarın Gördes ilçesindeki okulların tatil edildiği belirtildi.

Yunusemre, Selendi, Akhisar, Şehzadeler, Turgutlu, Kırkağaç, Soma ve Salihli ilçelerinde ise eğitime kısmi olarak ara verildiğini kaydedilen açıklamada, bunun kapsamının, taşıma merkezlerinin tümü ya da bazılarıyla sınırlı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Saruhanlı, Gölmarmara, Sarıgöl, Alaşehir, Köprübaşı, Kula, Ahmetli ve Demirci ilçelerinde ise okulların açık olacağı bildirildi.