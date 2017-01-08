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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Birinci İnönü Zaferi'nin 96. yıl dönümü

08 Ocak 2017 Pazar, 18:36
Birinci İnönü Zaferi'nin 96. yıl dönümü

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Birinci İnönü Zaferi'nin 96. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından düzenlenen yürüyüş için yaklaşık 300 kişi, Nane Dere mevkisinde bir araya geldi. Katılımcılar, buradan Metristepe Anıtı'na yürüdü.

Yaklaşık 3 saat süren yürüyüşün ardından, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

AKUT Bozüyük Şube Başkanı Muharrem Öz, törende yaptığı konuşmada, etkinlikle, bin 300 metrede insanların üzerine kar tanelerinin değil kurşunların yağdığı bir cephede, vatan uğruna mücadele eden kahraman askerlerin neler yaşadığının bir nebze olsun anlaşılmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Etkinlik, yürüyüşe katılanlara çorba ikramının ardından sona erdi.

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