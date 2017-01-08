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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Sarayköy 33. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali

08 Ocak 2017 Pazar, 18:51

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde "33. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali" düzenlendi.

Demircidere mevkisinde özel hazırlanan sahada yapılan etkinlikte, Aydın, Muğla, Denizli, Balıkesir, Antalya, Çanakkale ve İzmir'den yaklaşık 150 deve güreşti. Çok sayıda vatandaşın mangal yakarak izlediği güreşler, renkli görüntülere sahne oldu.

Güreş alanının çeşitli yerlerine ise Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" pankartları asıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, deve güreşlerinin geçmişten bu yana özellikle Ege Bölgesi ve Sarayköy'de yapıldığını belirtti.

Zolan, "Bunlar bizim değerlerimiz, ecdattan, kökten gelen değerlerimiz, bizi bir araya toplayan güzelliklerimiz. Bu değerlerimize sahip çıktığımız sürece milletimizin birlik ve beraberliğine sahip çıkmış oluruz. Bu değerlerimize sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. Bu zor, sıkıntılı günlerde bu birlik ve beraberlikle değerlerimize sımsıkı sahip çıkarak, tek yumruk olacağız ve bunları gelecek nesillere de aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya ise soğuk havaya rağmen vatandaşların kendilerini yalnız bırakmadığını vurgulayarak, "Bir ve beraber olduğumuzu göstermek istedik. İki bin yıllık Türk geleneği olan bu deve güreşleri festivalimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Halkımız da teveccühte bulunup bunlara iştirak ediyor. Birlik ve beraberliğimizi daim ederek, bu kültürü yaşatacağız." dedi.

İlçe Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş da deve güreşlerinin bölgede kış turizmi için önemli bir etkinlik olduğuna dikkati çekti.

Yaklaşık 150 devenin katıldığı güreşlerin ücretsiz izlendiğini anlatan Özbaş, "Herkesin bu kültürü, birlik ve beraberlikle, hep birlikte daha iyi yaşamasını, görmesini istedik." şeklinde konuştu.

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