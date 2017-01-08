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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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Spor Toto Basketbol Süper Ligi

08 Ocak 2017 Pazar, 19:06


Salon: Uşak Üniversitesi

Hakemler: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Muratbey Uşak: Auguste 18, Berent Kavaklıoğlu, Berkay Candan 4, Harrison 15, Freimanis 13, Vasiliauskas 16, Hakan Demirel, Ibekwe 2, McKissic 14

Gaziantep Basketbol: Jefferson 23, Denmon 26, Balazic 12, Cherry 13, Rautins 3, Altan Erol 6, Alper Özcan 4, Erden Eryüz

1. Periyot: 24-33

Devre: 41-51

3. Periyot: 61-75

5 faulle çıkan: 38.41 Rautins (Gaziantep Basketbol)


UŞAK (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Muratbey Uşak'ı 87-82 yendi.

Müsabaka, Muratbey Uşak'tan Freimanis'in 2 sayılık basketiyle başladı. Konuk ekip dışarıdan atışlarla sayı aradı ve 5. dakikayı 15-14 önde geçti. Üstünlüğünü koruyan konuk ekip, ilk periyodu 33-24 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında da üstünlüğünü sürdüren Gaziantep Basketbol, karşılaşmanın 12. dakikasında aradaki sayı farkını 12'ye (26-38) çıkardı. Farkı kapatmaya çalışan ev sahibi ekip karşısında 15. dakikayı 42-33 üstün geçen Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 51-41 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe ev sahibi ekip etkili başlarken, 25. dakikada farkı 4 sayıya (57-61) indirdi. Buna karşın skordaki üstünlüğünü sürdüren Gaziantep Basketbol, son periyoda 67-61 önde girdi.

Dördüncü periyotta yeniden farkı kapatan Muratbey Uşak, McKissic'in 34. dakikadaki smacıyla skoru 72-72'ye getirdi. Çeyreğin kalan bölümünde rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Gaziantep Basketbol müsabakadan 87-82 galip ayrıldı.

Karşılaşmanını en skorer ismi 26 sayı ile Gaziantep Basketbol'dan Denmon oldu.

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