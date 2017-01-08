08 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Basketbolda maçın ardından

08 Ocak 2017 Pazar, 19:45

UŞAK (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta maçında iç sahada Gaziantep Basketbol'a 87-82 mağlup olan Muratbey Uşak'ın başantrenörü Ozan Bulkaz, kazanmayı çok istedikleri bir maçı kaybettiklerini söyledi.

Bulkaz, maçtan sonra yaptığı açıklamada, ilk yarıda sergiledikleri performansın, aradaki sayı farkını kapatmakta güçleştirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu karşılaşma iki takım içinde çok önemliydi. Biz kazanmayı çok istedik. İlk iki periyotta kötü bir performans sergiledik. Buda 10 sayı farkı kapatmamızı güçleştirdi. Karşılaşmanın son bölümünde beraberliği yakaladık. Ancak sonra kötü bir ofansif tercihler yaptık. Ligin ilk yarısını en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. İkinci yarıda yolumuza daha iyi bir şekilde devam edeceğiz "


- Gaziantep Basketbol cephesi


Gaziantep Basketbol Başantrenörü Stefanos Dedas ise Muratbey Uşak karşısında aldıkları galibiyetin altın değerinde olduğa dikkat çekerek, "Beklediğim gibi bir maç oldu. Karşılaşmanın kontrolünü büyük oranda elimizde tuttuk. Bizim için çok önemli bir galibiyet. Basketbolda her galibiyet altın değerinde. Uşak takımını tebrik ediyorum ve bundan sonrası içinde onlara başarılar diliyorum. " değerlendirmesinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Spor Toto Basketbol Süper Ligi
YEREL

SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ

Uşak'ta Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü yapıldı
YEREL

UŞAK'TA SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANMA YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI
Muratbey Uşak'ta hedef galibiyet
YEREL

MURATBEY UŞAK'TA HEDEF GALİBİYET

Muratbey Uşak, Gaziantep Basketbol'u konuk ediyor
YEREL

MURATBEY UŞAK, GAZİANTEP BASKETBOL'U KONUK EDİYOR
CHP Uşak teşkilatından İzmir saldırısı açıklaması
YEREL

CHP UŞAK TEŞKİLATINDAN İZMİR SALDIRISI AÇIKLAMASI