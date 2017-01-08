08 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Futbol: Hazırlık maçı

08 Ocak 2017 Pazar, 19:57


ANTALYA (AA) - Antalyaspor, hazırlık maçında Beşiktaş'ı 4-2 yendi.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümü için hazırlıklarını Belek'te kampta olan Antalyaspor ile Beşiktaş özel maçta karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısını kırmızı-beyazlı takım Zeki Yıldırım ve Mbilla Atame'nin golleriyle 2-0 önde tamamladı. Antalya temsilcisi, ikinci yarıda Ondrej Celustka'nın golüyle farkı 3'e çıkardı. Anderson Talisca ile iki gol bulan Beşiktaş, skoru 3-2'ye getirse de Antalyaspor Ramon Motta'nın kaydettiği golle mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel maça ilk 11'de başladı. Siyah-beyazlı takımda, uzun süreli sakatlığını atlatan Veli Kavlak ile Aras Özbiliz, müsabakaya ikinci yarıda dahil oldu. Talisca'nın attığı gollerde asistleri Babel ve Veli Kavlak yaptı.

Antalyaspor'un yeni transferi Salih Dursun da mücadeleye ilk 11'de başladı. Beşiktaş'a transferi gerçekleşmeye Antalyaspor'un Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o, maçta forma giymedi. Karşılaşma öncesinde yan sahada bireysel antrenman yapan Eto'o, maçın bir bölümünü da saha kenarından izledi.

Antalyaspor'da kaleci Ozan Evrim Özenç, Talisca ile çarpışarak sakatlandı. 24 yaşındaki file bekçisi, oyunu sedyeyle terk etti.

Karşılaşmayı Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk statta takip ederken, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman maça gelmedi.

İLGİLİ HABERLER

Fenerbahçe'den farklı prova
YEREL

FENERBAHÇE'DEN FARKLI PROVA
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL

FUTBOL: HAZIRLIK MAÇI

Futbol: Hazırlık maçı
YEREL

FUTBOL: HAZIRLIK MAÇI
Ali Şafak Öztürk'ten Fikret Orman'a cevap
YEREL

ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK'TEN FİKRET ORMAN'A CEVAP
Fikret Orman'dan Antalyaspor Kulübü Başkanı'na tepki
YEREL

FİKRET ORMAN'DAN ANTALYASPOR KULÜBÜ BAŞKANI'NA TEPKİ
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL

FUTBOL: HAZIRLIK MAÇI

Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Kupada maçın ardından
YEREL

KUPADA MAÇIN ARDINDAN

Falezlerden düşen genç kurtarıldı
YEREL

FALEZLERDEN DÜŞEN GENÇ KURTARILDI
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL

FUTBOL: ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL

FUTBOL: HAZIRLIK MAÇI

Futbol: Hazırlık maçı
YEREL

FUTBOL: HAZIRLIK MAÇI
Konyaaltı'da türkü ziyafeti verildi
YEREL

KONYAALTI'DA TÜRKÜ ZİYAFETİ VERİLDİ
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL

FUTBOL: HAZIRLIK MAÇI
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL

FUTBOL: HAZIRLIK MAÇI
Galatasaray kafilesi, Suudi Arabistan'a gitti
YEREL

GALATASARAY KAFİLESİ, SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ
Sarıkamış şehitleri anılıyor
YEREL

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILIYOR
Başkan Böcek, atık merkezini inceledi
YEREL

BAŞKAN BÖCEK, ATIK MERKEZİNİ İNCELEDİ
Kepez, teröre yatırımlarla karşılık veriyor
YEREL

KEPEZ, TERÖRE YATIRIMLARLA KARŞILIK VERİYOR
Atiker Konyaspor, Antalya kampını tamamladı
YEREL

ATİKER KONYASPOR, ANTALYA KAMPINI TAMAMLADI
Tütüncü Göksulu öğrencilerin bilişim isteğini kırmadı
YEREL

TÜTÜNCÜ GÖKSULU ÖĞRENCİLERİN BİLİŞİM İSTEĞİNİ KIRMADI
Dünya dans şampiyonu ihtiyar delikanlılar, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
YEREL

DÜNYA DANS ŞAMPİYONU İHTİYAR DELİKANLILAR, TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYOR
Galatasaray'ın Antalya kampı
YEREL

GALATASARAY'IN ANTALYA KAMPI
Muratpaşa'dan model araç ve paten tutkunlarına müjde
YEREL

MURATPAŞA'DAN MODEL ARAÇ VE PATEN TUTKUNLARINA MÜJDE