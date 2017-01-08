Fikret Orman'dan Antalyaspor Kulübü Başkanı'na tepki

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ANTALYA (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, transfer gündemlerinde olan Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o ile ilgili Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Fikret Orman, Antalya'daki "Kartal Yuvası" mağazasının açılışında, Ali Şafak Öztürk'ün, Eto'o ile ilgili açıklaması hakkında basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Orman, Eto'o'nun, Antalyaspor'u bırakmak istememesine saygı duyduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bize, 'Biz oyuncumuzu bırakmak istemiyoruz' deselerdi, biz de 'Hayırlı uğurlu olsun' derdik. Bu işlerin doğrusu böyledir. Spor adamlığı da adamlık da böyle bir şeydir. Bunların bir üst aklı var ve o akıllar işleri böyle yapıyorlar. Şahsen böyle bir şeyle muhatap olduğumuz için çok üzüldüm. Bunu, Antalyaspor'a mal etmem. Kişiler gelir geçer, camialar kalır. Sporu güzelleştirmemiz lazım. Spor, centilmenliktir, zarafettir, nezakettir. Spor adamlığı böyle bir şeydir. Bu olay da olayı yapanlar da ciddiye alacağım adamlar değil."

Samuel Eto'o'nun transfer durumunu iki yönden değerlendirmek gerektiğini belirten Orman, "Talep bizden gelmedi. Eto'o'nun, 'Beşiktaş'a gelmek istiyorum' diye talepleri vardı. Bizim taraftarlarımızın da kendisine bir sempatisi vardı. Buraya gelmeden olan görüşmelere burada da devam etti. Camialar arasında bir kötülük olmasın. Sezon başında tatsızlık yaşadık." ifadelerini kullandı.





- "Antalyaspor ile yönetenlerini ayırdık"





Fikret Orman, Antalyaspor Kulübü ile yöneticilerini ayrı değerlendirdiklerini aktararak, "Biz, Eto'o konusunda ısrarcı olmadığımızı söyledik. Medipol Başakşehir, 'Teklif yaptık' diye açıklama yaptı. Trabzonspor'u duydunuz teklif yaptı diye. Bu olayı bir tek bizim üzerimizden yapmaları çok ayıp." diye konuştu.

Beşiktaş'ın, Eto'o konusunda hiçbir zaman ısrar etmediğini ve siyah-beyazlıların oyuncu endeksli bir kulüp olmadığını vurgulayan Orman, şunları kaydetti:

"Daha önceden de çokta ısrar ettiğimiz bir transfer olmadığını söyledim. Eto'o transferiyle alakalı başka kulüpler de açıklama yaptı. 'Biz de istiyoruz, biz de istiyoruz' dediler. Bu konuda devamlı konuşmalar olunca bende 'Kısmetse olur' diye bir şey söyledim. Beşiktaş için bir oyuncu kaldıraç noktası olmaz. Beşiktaş çok büyük bir camia. Önemli olan Beşiktaş'ın büyüklüğüdür. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük camialarından biridir. Biz de böyle bir ısrarımız olmadığını devamlı belirttik. Sonuçta biz orada misafiriz. Orada daha önceden kurulmuş bir algı var. Televizyon kanallarının çekmeleri, bizi göstermeleri gibi şeyler ayıp. Biz, bu işleri 15-16 yaşında bıraktık. Bunlar, çocukça ve ayıp şeyler. Biz oraya büyük bir camia olarak, teknik direktörümüz ve yönetim kurulumuzla gelmişiz. Şimdi bütün milleti, camiaları birbirine düşman etmeye çalışacaklar."