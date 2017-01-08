Basketbolda maçın ardından

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ANKARA (AA) - Girne Üniversitesi Başantrenörü Bora Demirtürk, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 76-56 yenildikleri Fenerbahçe maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, iyi oynamalarına karşın yenildiklerini söyledi.

Demirtürk, iyi bir rakibe karşı oynadıklarını, kendilerinin de güzel bir oyun sergilediklerini belirterek, "Bitirme anlarını yapamadık. Çok fazla turnike kaçırdık, çok ribaunt verdik. Bu yüzden kötü bir istatistik oluşturduk. Bu da galibiyeti getirmez." dedi.

Ligin devam ettiğini ve herkesin birbirini yenebilecek durumda olduğunu vurgulayan Demirtürk, "Konsantrasyonumuzu kaybetmeden devam edeceğiz. İnşallah sonraki maçlarla başarılı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





- Fenerbahçe cephesi





Fenerbahçe Başantrenörü George Dikeoulakos, rakiplerine saygı duyarak mücadele ettiklerini söyledi.

Rakiplerini küçümsemediklerini ancak daha kaliteli bir kadroya sahip olduklarının altını çizen Dikeoulakos, "Ankara'ya konsantre olarak ve kaliteli bir oyun oynama amacıyla geldik. Bu da ilk yarıdan itibaren farkın açılmasını sağladı. Bu sayede tüm oyuncuları kullanma şansı yakaladık. Onlar da ciddi katkı verdiler." diye konuştu.