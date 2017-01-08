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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Futbol: Hazırlık maçı

08 Ocak 2017 Pazar, 21:05


Stat: Akdeniz Üniversitesi

Fenerbahçe: Volkan Demirel (Dk. 46 Ertuğrul Taşkıran), Şener Özbayraklı (Dk. 68 Caner Koca), Kjaer (Dk. 46 Yiğithan Güveli), Skrtel (Dk. 46 Neustaedter), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 İsmail Köybaşı), Mehmet Topal (Dk. 46 Ozan Tufan), De Souza (Dk. 46 Salih Uçan), Lens, Alper Potuk (Dk. 46 Stoch), Volkan Şen (Dk. 37 Karavaev), Fernandao

Denizlispor: Asil Kaan Güler (Dk. 46 Zeki Ayvaz-Dk. 88 Ömer Yazıcı), Alperen Babacan, Ömer Alp Kulga (Dk. 46 Veli Acar) , Cenk Güvenç (Dk. 72 Taha Can Velioğlu), Kerem Can Akyüz (Dk. 46 Batıcan Aday), Kappel (Dk. 72 Şevki Çınar), Barış Örücü (Dk. 46 Berkan Afşarlı), Burak Altıparmak (Dk. 46 Taşkın İlter), Ziya Alkurt (Dk. 46) Cihan Özkaymank), Anıl Taşdemir (Dk. 46 Moritz), Yasin Ozan (Dk. 46 Perovic)

Goller: Dk. 6, 18 ve 83 Fernandao, Dk. 43 Karavaev, Dk. 53 Salih Uçan (Fenerbahçe), Dk. 64 Moritz (penaltıdan)


ANTALYA (AA) - Fenerbahçe, devre arası kampı için bulunduğu Antalya'da hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Denizlispor'u 5-1 yendi.

6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Savunma arkasına atılan topla buluşan Volkan Şen, sağdan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Volkan, solunda daha müsait pozisyonda bulunan Fernandao'ya topu attı ve Brezilyalı meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 1-0.

18. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Şener Özbayraklı sağdan getirdiği topu ceza sahasındaki Alper Potuk'a attı. Alper'in şutunda top kaleci Asil Kaan'dan sekti. Kaleciden dönen topu Fernandao tamamlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

43. dakikada Fenerbahçe yeni transferi Karavaev'le farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içindeki Lens'in pasında altı pasın önünde topa gelişine vuran Karavaev'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada Karavaev ceza sahasının sağında buluştuğu topu sert bir şekilde altı pasın önüne doğru gönderdi. Ukraynalı oyuncudan gelen topu kontrol eden Salih Uçan, düzgün bir vuruşla takımının 4. golünü filelere yolladı: 4-0.

64. dakikada Denizlispor penaltı vuruşu kazandı. Penaltıyı 65. dakikada Moritz gole çevirdi ve fark 3'e indi: 4-1.

83. dakikada Fernandao bir kez daha sahneye çıktı. Lens'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında Brezilyalı forvet ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla kendisinin 3., takımının 5. golünü attı: 5-1.

Fenerbahçe sahadan 5-1 galip ayrıldı.

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