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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Fenerbahçe'den farklı prova

08 Ocak 2017 Pazar, 21:16


ANTALYA (AA) - Fenerbahçe, devre arası kampı için geldiği Antalya'da oynadığı ilk hazırlık maçında Denizlispor'u 5-1 yendi.

Fenerbahçe, Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynanan özel maçla yılın ilk karşılaşmasına çıktı. Sarı-lacivertliler, son haftalardaki golcü ismi Jose Fernandao'nun 3, yeni transfer Oleksandr Karavaev ve Salih Uçan'ın birer golüyle sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Denizlispor'un tek golünü ise penaltıdan Andre Moritz kaydetti.

- Volkan Şen sakatlandı


Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Volkan Şen, sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti.

Maçın 34. dakikasında yaşanan bir ikili mücadelede yerde kalan Volkan Şen'e ilk müdahale saha içinde yapıldı. Milli futbolcu ayağa kalkamayınca sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı ve 37. dakikada yerini Oleksandr Karavaev'e bıraktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat da soyunma odasına götürülen Volkan'ın yanına giderek oyuncusuna moral verdi.


- Karavaev gol ve asistle başladı


Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavaev, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydiği maçta başarılı bir performans ortaya koyarak birer gol ve asiste imza attı.

Maça yedek kulübesinde başlayan Karavaev, karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlanan Volkan Şen'in yerine oyuna dahil oldu. Özel maç olmasına rağmen ilk kez sırtına sarı-lacivertli formayı geçiren Ukraynalı futbolcu, 43. dakikada Jeremain Lens'in asistini gole çevirdi. Karavaev oyuna girdikten 6 dakika sonra attığı gole oldukça sevindi.

Öte yandan Karavaev'in forma numarası da belli oldu. Ukraynalı futbolcu, sezonun ikinci yarısında "11" numaralı formayı terletecek.


- Fernandao'dan bir "hat-trick" daha


Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fernandao, gollerine özel maçta da devam etti.

Denizlispor ağlarını 3 kez havalandıran Brezilyalı futbolcu, kupada son oynanan Menemen Belediyespor maçından sonra bir kez daha "hat-trick" yaptı.

Fernandao, 5'i resmi son 6 maçta da gol atmayı başardı ve rakip fileleri 10 kez havalandırdı.

Öte yandan Fenerbahçeli futbolcu Lens de yine asistleriyle ön plana çıktı. Lens, özel maçta 2 asist yaptı. Hollandalı futbolcunun bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 7 asisti bulunuyor.

Öte yandan, Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, özel maçta kadroya dahil edilmedi.

Kampta çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdüren Hollandalı futbolcu, Denizlispor maçında oynamadı.

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