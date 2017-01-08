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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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MHP'nin "Yeni Anayasa Bilgilendirme Toplantısı"

08 Ocak 2017 Pazar, 21:23

DENİZLİ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, "MHP oy oranıyla değerlendirilecek bir parti değildir, inisiyatif alır, devlete problem olmaz, devleti sıkıntıya sokmaz, devlete sahip çıkar. MHP, 11 Ekim'de inisiyatif aldı." dedi.

Ayhan, bir düğün salonunda düzenlenen "Yeni Anayasa Bilgilendirme Toplantısı"nda, gündemi ve partisinin yeni anayasa sürecindeki tutumunu değerlendirdi.

Demokraside herkesin aynı fikirde bulunması, siyasi, sosyal ve ekonomik anlamdaki politikalarda birebir örtüşmesinin mümkün olmayabileceğini dile getiren Ayhan, uzlaşma kültürüne işaret etti. Ayhan, "Burası önemli. 'Demokrasi' diyoruz, bunu nerede kullanacağız? Anayasa teklifi geldi, konuştuk. Teklif nereye gidecek? Milletin temsilcisi nerede? TBMM'de. TBMM 'evet' derse meşruiyetin kaynağı millet. Bunun temeli millet, millete gidecek. Biz tercihimizi belirtiyoruz. Millet 'evet' derse de saygı gösteririz 'hayır' derse de." şeklinde konuştu.

MHP'nin ısrarlı ve kararlı duruşu sayesinde anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmediğini anlatan Ayhan, şöyle devam etti:

"MHP, anayasa değişikliğine, problemli bir alan olarak gördüğü için sıcak baktı. Bunun ülke gündeminden çıkmasını istedi. MHP sıkıntılı ve zorlu süreçte hukuku işletmeye çalışıyor. Meclisin etkin, saygın, güçlü bir hale gelmesini istiyor. Çözüm üretmek ve neticede ülkeyi rahatlatmak istiyor. MHP 15 Temmuz öncesi, ülkenin adım adım felakete gittiğini gördü. Siyaset kurumuna, hukuka yeniden işlerlik kazandırmak üzere tedbir alınmasına öncülük yapıyoruz şu anda. MHP bu dönemde toplumsal mutabakat ve millet merkezli çözümler yaratıyor. MHP oy oranıyla değerlendirilecek bir parti değildir, inisiyatif alır, devlete problem olmaz, devleti sıkıntıya sokmaz, devlete sahip çıkar. MHP, 11 Ekim'de inisiyatif aldı. Görüyorsunuz o tarihten itibaren MHP'nin dedikleri konuşuluyor. Bizim millet olarak, şu anki fiili durumdan çıkmamız lazım."

MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy ise 15 Temmuz'daki darbe girişimine işaret ederek, "Bu kusma hareketi olmasaydı, devletin kendi içindeki bu cerahat kendini göstermeseydi, Humeyni'nin İran'a geldiği gibi, Yavuz'un kaftanını giyerek bir gün uçakla Ankara'ya, İstanbul'a gelseydi, tek adam nerede olacaktı? O zaman gelecekti tek adam, o zaman gelecekti terörist başı, o zaman gelecekti vatana ihanet eden terörist başı." ifadelerini kullandı.

Ersoy, "Hata yaptığımız hususlardan birisi, 18 maddelik bu değişimi, Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsıyla alakalı tartışmalardan dolayı onu merkeze koyduğumuzdan yanılıyor, tartışma zeminini farklı noktaya çekiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem de ülkenin son yıllarda kriz ve kaos fırtınasıyla sürüklendiğini savunarak, "Eskiden sadece PKK terör örgütüyle mücadele ederken, bugün belki sayısını bilmediğimiz kadar çok terör örgütü ve paralel devlet yapılanmasıyla mücadele edilmektedir." dedi.

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