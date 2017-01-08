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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Myanmar'da Budistler Müslümanların etkinliğini engelledi

08 Ocak 2017 Pazar, 21:30

YANGON (AA) - Myanmar'ın Yangon kentinde milliyetçi Budistler, Müslümanların düzenlediği bir dini töreni engelledi.

Yangon'un Botataung ilçesinde aralarında rahiplerin de olduğu milliyetçi Budistler, yerel otoritelerin izni olmadan düzenlendiğini öne sürdükleri Müslümanların dini töreninin sona ermesine neden oldu. Olay yerine onlarca polis sevk edildi.

Emniyet yetkililerinden Tun Tin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milliyetçilerin iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Tun Tin, "Onlara yetkililerin dini tören için izni çoktan verdiğini izah ettik. Daha sonra etkinliği gözlemlemek istediler, biz de Müslümanlarla görüştükten sonra 5 kişiye izin verdik." ifadelerini kullandı.

Botataung'da yaşayan Müslümanlardan Thein Nyunt, töreni gözlemleyen Budist rahiplerin kendilerine saldırarak, şiddet olayı planlamakla suçladığını söyledi. Thein Nyunt, "Sadece dini bir olayı kutluyorduk. Bu çok saçma. Bize kendimizi kötü hissettirdiler. Ülkemizi seviyoruz ve asla böyle saçma bir şey yapmayız." dedi.

Etkinliğe katılan diğer Müslümanlar da bazı Budistlerin kendilerine kötü davrandığı belirtti.

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