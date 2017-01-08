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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Fenerbahçeli futbolcu Fernandao:

08 Ocak 2017 Pazar, 21:51


ANTALYA (AA) - Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jose Fernandao, Spor Toto Süper Lig'de ikinci bölümden beklentilerinin büyük olduğunu ve şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

Devre arası kampı için Antalya'da bulunan sarı-lacivertlilerin TFF 1. Lig ekibi Denizlispor'u 5-1 yendiği özel maçta 3 gol atan Fernandao, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kampın çok iyi geçtiğini ve faydalı bir hazırlık maçı oynadıklarını aktaran Brezilyalı futbolcu, şöyle konuştu:

"Ligin son döneminde üzerine katarak yolumuza devam ettik. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. İyi bir hazırlık maçı oldu. Umarım lig sonuna kadar böyle devam ederiz. İlk yarıda sakatlanmam benim için çok kötü oldu. Uzun dönem takımdan ayrı kaldım. Benim için hiçbir şey değişmedi. En hızlı şekilde dönmeye çalıştım .Takıma tekrar katkı sağlayacağımı biliyordum. Gol atarak katkı verince mutlu oluyorum. İkinci yarıdan beklentilerimiz büyük. Hedefimiz şampiyonluk."

Fernandao, Moussa Sow'un Afrika Uluslar Kupası'nda olması, Emmanuel Emenike'nin kadro dışı kalması, Robin van Persie'nin ise hazır olmamasıyla santraforda tek başına kaldığının hatırlatılması üzerine, "Bu üzerimde baskı yapmıyor. Potansiyelimi ve nasıl oynayacağımı artık herkes biliyor. İyi oynayan formayı alır. Bu sorunu bırakalım hocamız çözsün. Kim iyi oynarsa onu oynatır." diyerek sözlerini tamamladı.

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