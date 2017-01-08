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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Eğitime kar engeli

08 Ocak 2017 Pazar, 21:53

NİĞDE (AA) - Niğde'de ve Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçeside, Sivas'ın Gürün ilçesinde ise köy okulları ile taşımalı eğitim görülen okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm okullar ile Özel Eğitim Okulları ve rehabilitasyon merkezleri 9 Ocak Pazartesi tatil edildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler de yarın idari izinli sayılacak.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Öte yandan Sivas'ın Gürün ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitime ara verildi.

Gürün İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, ilçedeki köy okulları ve taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerin eğitimine 9 Ocak Pazartesi ara verildiği belirtildi.

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