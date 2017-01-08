Başbakan Yıldırım: (1)

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ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin güvenliğinin Irak'ın güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini belirterek, "Her iki ülkeden birisi güvenli olmazsa diğeri de güvenli olamaz. Bu bakımdan bölücü PKK terörü başta olmak üzere DEAŞ, FETÖ terör örgütlerine karşı ortak bir anlayış içerisinde mücadele edilmesi konusunda prensip olarak anlaştık." dedi.

Yıldırım, Irak ziyaretinin ardından Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bağdat'ta ve Kudüs'te, DEAŞ terör örgütünün gerçekleştirdiği terör eylemlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yi telefonla arayarak taziyelerini ilettiğini söyledi.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan, kendisinin de Ulaştırma Bakanı olduğu 2009 yılında Bağdat'a ilk ziyareti gerçekleştirdiklerini ve yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısı yaptıklarını hatırlatarak, 2017 yılının ilk yurt dışı ziyaretini de Irak'a yapmalarının, komşu Irak'a verdikleri önemin göstergesi olduğuna işaret etti.

Ziyarette, ortak çıkarları geliştirmek, sorunları asgariye indirmek amacıyla görüşlerini karşılıklı olarak samimiyetle paylaştıklarını aktaran Yıldırım, "Bugüne kadar aramızdaki istişare ortamını Irak ile muhafaza etmeye özen gösterdik. Son aylarda Başika kampı üzerine başlayan ve kamuoyuna yansıyan bazı karşılıklı söylemler üzerine Irak ile ilişkilerimizde hafif olumsuz durum meydana gelmişti. Bütün bunları izale etmek ve Irak ile ekonomik yatırım, güvenlik işbirliğimizi geliştirecek yeni bir anlayışı tesis etmek için bu toplantı fevkalade yararlı olmuştur." diye konuştu.

Yıldırım, toplantı sonunda ortak bildiri yayımladıklarını, ayrıca yükseköğretim alanında bir işbirliğine de imza atıldığını söyledi.

Irak ve Türkiye'nin ortak hedeflerine bakıldığında birinci konunun terörle mücadele olduğunu dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin güvenliği Irak'ın güvenliğinden ayrı düşünülemez. Her iki ülkeden birisi güvenli olmazsa diğeri de güvenli olamaz. Bu bakımdan bölücü PKK terörü başta olmak üzere DEAŞ, FETÖ terör örgütlerine karşı ortak bir anlayış içerisinde mücadele edilmesi konusunda prensip olarak anlaştık.

Irak'ın toprak bütünlüğü, egemenliğinin korunması onların hassasiyeti kadar bizim de hassasiyetimizdir. Kendilerine Başika'daki varlığımızın Irak'ın terörle mücadelede, özellikle DEAŞ'ın Musul'dan çıkarılmasına yönelik koalisyon güçleriyle beraber bu mücadeleyi yapmak üzere geliştirdiğimiz ve bulunma sebebimiz de terörle DEAŞ ile mücadelede Irak'a ve koalisyon güçlerine yardım etmekten başka hiçbir amacımız olmadığını açık ve seçik şekilde kendileriyle paylaştık."

(Sürecek)