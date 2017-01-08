08 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başbakan Yıldırım: (2)

08 Ocak 2017 Pazar, 22:26

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Sincar bölgesinde PKK'nın konuşlanması, Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. Bu meseleyi de enine boyuna konuştuk. Ya Irak ve Peşmerge güçleri buradan PKK'lıları çıkaracak ya da Türkiye olmazsa gereğini yapacak. Bu konudaki düşüncemiz, duruşumuz nettir, bunu da bu ziyaret esnasında ifade ettik." dedi.

Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında Yıldırım, iki ülke ilişkilerinde bundan böyle yeni bir dönem başladığını bildirdi.

Yıldırım, yeni dönemde ikili ticaretin artırılması, Irak'ın devam eden terörle mücadelesinin sona erdirilmesi konusundaki kararlılığın, Türkiye tarafından aynı şekilde kabul edilerek, ortak mücadele yapılacağını vurguladı.

Sincar bölgesinde terör örgütü PKK'nın konuşlanmasının, Türkiye'nin milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bu meseleyi de enine boyuna konuştuk. Ya Irak, Peşmerge güçleri buradan PKK'lıları çıkaracak ya da Türkiye olmazsa gereğini yapacak. Bu konudaki düşüncemiz, duruşumuz nettir. Bunu da ziyaret esnasında ifade ettik." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerek merkezi hükümette, Bağdat'ta, gerekse diğer şehirlerde, aynı zamanda kuzeydeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bünyesinde de faaliyetlerinin sona erdirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istediklerini aktararak, bu konuda görüş birliği sağladıklarını açıkladı.

Ziyaretinin ikinci gününde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'e geçtiklerini dile getiren Yıldırım, Erbil'de IKBY Başkanı Mesud Barzani ve IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile ikili ilişkiler, bölgesel konular da dahil olmak üzere, kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdikleri anlattı.

- "Zertek cephesinde yapılan çalışmaları yakından takip etme fırsatı bulduk"

Başbakan Yıldırım, aynı zamanda geçen yıl ekim ayında DEAŞ'ın Musul'dan çıkarılmasına yönelik başlatılan operasyonlar nedeniyle kurulan kampların olduğu bölgeyi ziyaret ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu bölgede Peşmerge güçlerinin tahkimat yaptığı bir alan olduğu gibi aynı şekilde koalisyon güçlerinin de konuşlandığı yerler var. Bizim askerlerimizin bulunduğu Başika kampı da var. Bu ziyaretimiz esnasında bakanlarımızla beraber bu kamplarda, Peşmergelerin Musul'un DEAŞ'tan temizlenmesi için kullandığı bir üsse ziyarette bulunduk. Ziyaret esnasında buraya Zertek cephesinde yapılan çalışmalar ve DEAŞ'la mücadeledeki faaliyetleri yakından takip etme imkanı bulduk."

- "Askerlerle bir araya geldiler, hasret giderdiler"

Aynı zamanda, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın Başika kampına ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Yıldırım, "Milli Savunma Bakanımızı, Sağlık Bakanımızı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızı, Başika kampına, askerlerimizin yanına gönderdik. Onlar da orada komutanlarla, askerlerle bir araya geldiler, hasret giderdiler. Oradan telefonla biz de kendileriyle görüştük, aynı zamanda Cumhurbaşkanımızla ve bir askerimizin de ailesiyle görüşme fırsatı bulduk. Arkadaşlarımızın moralleri gayet yüksek, her türlü altyapı ihtiyaçları karşılanmış, vatan ve millet aşkıyla görevlerini yaptıklarını görmekten, duymaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Doğrusu hakikaten göğsümüzü kabartan güzel bir iş yapıyorlar." diye konuştu.

- "Irak-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem başladı"

Başbakan Yıldırım, Erbil'deki temaslarının ardından yurda döndüklerini anlatırken, "İşin özeti şudur, Irak-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemde iyi komşuluk çerçevesinde hem ekonomik ilişkilerimizi hem siyasi ilişkilerimizi hem de güvenlikle ilgili bütün konuları daha yakından beraber değerlendireceğiz. Bölgedeki terör varlıklarını sona erdirmek için tedbirleri gecikmeksizin, belirli bir koordinasyon içinde almış olacağız." ifadelerini kullandı.

Irak ziyareti sırasında bakanların da muhataplarıyla detaylı görüşmeler yaptıklarını belirten Yıldırım, iki gün boyunca yoğun bir programla ziyareti tamamladıklarını kaydetti.

(Sürecek)

İLGİLİ HABERLER

Başbakan Yıldırım, Kahraman'ı hastanede ziyaret etti
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM, KAHRAMAN'I HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Yıldırım, Başika kampındaki askerlerle telefonla görüştü
YEREL

YILDIRIM, BAŞİKA KAMPINDAKİ ASKERLERLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ
Başbakan Yıldırım: (3)
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: (3)
Basketbol: Toplu sonuç
YEREL

BASKETBOL: TOPLU SONUÇ
Eski Portekiz Cumhurbaşkanı Soares'in vefatı
YEREL

ESKİ PORTEKİZ CUMHURBAŞKANI SOARES'İN VEFATI
Başbakan Yıldırım: (1)
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: (1)
Myanmar'da Budistler Müslümanların etkinliğini engelledi
YEREL

MYANMAR'DA BUDİSTLER MÜSLÜMANLARIN ETKİNLİĞİNİ ENGELLEDİ
Başbakan Yıldırım Ankara'ya geldi
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM ANKARA'YA GELDİ
Başbakan Yıldırım: &quot;Sincar bölgesinde PKK'nın konuşlanması, Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. Bu meseleyi de enine boyuna konuştuk. Ya Irak ve Peşmerge güçleri buradan PKK'lıları çıkaracak ya da Türkiye olmazsa gereğini yapacak. Bu konudaki düşüncemiz, duruşumuz nettir, bunu da bu ziyaret esnasında ifade ettik.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "SİNCAR BÖLGESİNDE PKK'NIN KONUŞLANMASI, TÜRKİYE'NİN MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR. BU MESELEYİ DE ENİNE BOYUNA KONUŞTUK. YA IRAK VE PEŞMERGE GÜÇLERİ BURADAN PKK'LILARI ÇIKARACAK YA DA TÜRKİYE OLMAZSA GEREĞİNİ YAPACAK. BU KONUDAKİ DÜŞÜNCEMİZ, DURUŞUMUZ NETTİR, BUNU DA BU ZİYARET ESNASINDA İFADE ETTİK."
Basketbolda maçın ardından
YEREL

BASKETBOLDA MAÇIN ARDINDAN

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
Bakan Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşıyla telefonda görüştü
YEREL

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, MALTALI MEVKİDAŞIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Ankara'da &quot;Ağrı&quot; resim sergisi açıldı
YEREL

ANKARA'DA "AĞRI" RESİM SERGİSİ AÇILDI
CHP PM toplantısı sona erdi
YEREL

CHP PM TOPLANTISI SONA ERDİ
Sürmene'deki orman yangını
YEREL

SÜRMENE'DEKİ ORMAN YANGINI
Tayland'daki selde ölü sayısı 19'a yükseldi
YEREL

TAYLAND'DAKİ SELDE ÖLÜ SAYISI 19'A YÜKSELDİ
Başbakan Yıldırım Irak'ta
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM IRAK'TA
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL

FUTBOL: ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
Güney Kore'de rahip kendini ateşe verdi
YEREL

GÜNEY KORE'DE RAHİP KENDİNİ ATEŞE VERDİ
Sürmene'deki orman yangını
YEREL

SÜRMENE'DEKİ ORMAN YANGINI
9. Büyükelçiler Konferansı
YEREL

9. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI
BBP Genel Başkanı Destici:
YEREL

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ:
Sürmene'deki orman yangını
YEREL

SÜRMENE'DEKİ ORMAN YANGINI
Meteorolojiden Orta Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN ORTA KARADENİZ İÇİN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI