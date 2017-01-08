Başbakan Yıldırım: (2)

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ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Sincar bölgesinde PKK'nın konuşlanması, Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. Bu meseleyi de enine boyuna konuştuk. Ya Irak ve Peşmerge güçleri buradan PKK'lıları çıkaracak ya da Türkiye olmazsa gereğini yapacak. Bu konudaki düşüncemiz, duruşumuz nettir, bunu da bu ziyaret esnasında ifade ettik." dedi.

Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında Yıldırım, iki ülke ilişkilerinde bundan böyle yeni bir dönem başladığını bildirdi.

Yıldırım, yeni dönemde ikili ticaretin artırılması, Irak'ın devam eden terörle mücadelesinin sona erdirilmesi konusundaki kararlılığın, Türkiye tarafından aynı şekilde kabul edilerek, ortak mücadele yapılacağını vurguladı.

Sincar bölgesinde terör örgütü PKK'nın konuşlanmasının, Türkiye'nin milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bu meseleyi de enine boyuna konuştuk. Ya Irak, Peşmerge güçleri buradan PKK'lıları çıkaracak ya da Türkiye olmazsa gereğini yapacak. Bu konudaki düşüncemiz, duruşumuz nettir. Bunu da ziyaret esnasında ifade ettik." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerek merkezi hükümette, Bağdat'ta, gerekse diğer şehirlerde, aynı zamanda kuzeydeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bünyesinde de faaliyetlerinin sona erdirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istediklerini aktararak, bu konuda görüş birliği sağladıklarını açıkladı.

Ziyaretinin ikinci gününde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'e geçtiklerini dile getiren Yıldırım, Erbil'de IKBY Başkanı Mesud Barzani ve IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile ikili ilişkiler, bölgesel konular da dahil olmak üzere, kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdikleri anlattı.

- "Zertek cephesinde yapılan çalışmaları yakından takip etme fırsatı bulduk"

Başbakan Yıldırım, aynı zamanda geçen yıl ekim ayında DEAŞ'ın Musul'dan çıkarılmasına yönelik başlatılan operasyonlar nedeniyle kurulan kampların olduğu bölgeyi ziyaret ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu bölgede Peşmerge güçlerinin tahkimat yaptığı bir alan olduğu gibi aynı şekilde koalisyon güçlerinin de konuşlandığı yerler var. Bizim askerlerimizin bulunduğu Başika kampı da var. Bu ziyaretimiz esnasında bakanlarımızla beraber bu kamplarda, Peşmergelerin Musul'un DEAŞ'tan temizlenmesi için kullandığı bir üsse ziyarette bulunduk. Ziyaret esnasında buraya Zertek cephesinde yapılan çalışmalar ve DEAŞ'la mücadeledeki faaliyetleri yakından takip etme imkanı bulduk."

- "Askerlerle bir araya geldiler, hasret giderdiler"

Aynı zamanda, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın Başika kampına ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Yıldırım, "Milli Savunma Bakanımızı, Sağlık Bakanımızı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızı, Başika kampına, askerlerimizin yanına gönderdik. Onlar da orada komutanlarla, askerlerle bir araya geldiler, hasret giderdiler. Oradan telefonla biz de kendileriyle görüştük, aynı zamanda Cumhurbaşkanımızla ve bir askerimizin de ailesiyle görüşme fırsatı bulduk. Arkadaşlarımızın moralleri gayet yüksek, her türlü altyapı ihtiyaçları karşılanmış, vatan ve millet aşkıyla görevlerini yaptıklarını görmekten, duymaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Doğrusu hakikaten göğsümüzü kabartan güzel bir iş yapıyorlar." diye konuştu.

- "Irak-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem başladı"

Başbakan Yıldırım, Erbil'deki temaslarının ardından yurda döndüklerini anlatırken, "İşin özeti şudur, Irak-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemde iyi komşuluk çerçevesinde hem ekonomik ilişkilerimizi hem siyasi ilişkilerimizi hem de güvenlikle ilgili bütün konuları daha yakından beraber değerlendireceğiz. Bölgedeki terör varlıklarını sona erdirmek için tedbirleri gecikmeksizin, belirli bir koordinasyon içinde almış olacağız." ifadelerini kullandı.

Irak ziyareti sırasında bakanların da muhataplarıyla detaylı görüşmeler yaptıklarını belirten Yıldırım, iki gün boyunca yoğun bir programla ziyareti tamamladıklarını kaydetti.

(Sürecek)