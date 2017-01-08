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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Mardin'de terör operasyonu

08 Ocak 2017 Pazar, 22:50

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinin iş bırakma talimatına uyduğu ve sosyal medyada örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen 15 öğretmen gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinin iş bırakma talimatına uyarak derslere girmediği ve sosyal paylaşım sitelerinde örgüt propagandası yaptığı belirlenen öğretmenlere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 öğretmen gözaltına alındı.

Gözaltına alınan öğretmenlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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