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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Sarıkamış şehitleri anılıyor

08 Ocak 2017 Pazar, 22:57
Sarıkamış şehitleri anılıyor

ORDU (AA) - Ordu'da bir grup genç, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı dolayısıyla, yoğun kar yağışı altında sabaha kadar sürecek "saygı nöbeti" tutmaya başladı.

Valilik, Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü ile Ünye Belediyesi iş birliğinde Sarıkamış şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen yürüyüşün ardından bir grup genç, Altınordu ilçesindeki 550 rakımlı Boztepe'ye çıktı.

Yoğun kar yağışı altında yaklaşık iki saat süren yürüyüşün ardından zirveye ulaşan gençler, kar üzerine çadırlar kurdu.

Buradaki programda konuşan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, fedakar ecdadını unutmayan vefakar gençlere teşekkür etti.

Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı dolayısıyla 81 il ve tüm ilçelerde etkinlikler yapıldığını anımsatan Tekintaş, şunları söyledi:

"Bizler millet olarak köklü maziye sahibiz. Tarihimiz bizler için ibretlik vesikalarla doludur. Gençliğe tarih bilincini aşılamak ve vatan sevgisini, milli benlik duygusunu hissettirmek için, 102 yıl önce Sarıkamış Harekatı sırasında savaşarak veya donarak şehit olmuş, bu vatan için can vermiş Mehmetçiklerimizi anmak ve Sarıkamış ruhunu yad etmek istedik. Bugün hava soğuk ama 102 yıl önce bundan daha soğuk bir havada memleketimizin bekası için savaşmanın, şehit olmanın ne demek olduğunu hissettik."

Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise eksi 45 derecede vatanı, bayrağı ve namusu için donarak şehit olan ecdatlarını asla unutmayacaklarını belirtti.

Daha sonra, Ordu Gençlik Merkezi, Ordu İdeal Gençlik, Rusumat Gençlik ile Ordu Dağcılık kulüplerinin üyeleri tarafından sabaha kadar sürecek saygı nöbetine başlandı.

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