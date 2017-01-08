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YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
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Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli

08 Ocak 2017 Pazar, 23:29

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 9 Ocak Pazartesi günü bütün okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Elbistan genelinde muhtemel kar yağışı ve etkili tipi nedeniyle tedbir amaçlı ilk ve orta dereceli okullarda, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise, 9 Ocak 2017 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bu arada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Nurhak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

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