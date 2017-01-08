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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Erdoğan, Başika kampındaki askerlerle telefonla görüştü

08 Ocak 2017 Pazar, 23:45

ERBİL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'taki Başika kampında görev yapan askerlerle telefon görüşmesinde, "Orada siz şu anda adeta zulmün karşısına dikilmiş yiğitler olarak varsınız." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın Başika kampını ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamptaki askerlerle telefonla görüştü.

Erdoğan, görüşmede, Başika'daki tüm askerleri kutlayarak, "Başika kampındaki başarılarınızın artarak devamını diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. Sizler orada gerçekten bir destan yazıyorsunuz." diye konuştu.

"DEAŞ'a sizler orada ciddi manada kan kusturdunuz, onlara ciddi manada hesap sordunuz." ifadesini kullanan Erdoğan, "Suriye'de verilen mücadelede de gerçekten bin 300 civarında DEAŞ'lının etkisiz hale getirilmiş olması, burada Türk askerinin kudretini göstermesi bakımından çok önemli olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamptaki askerlere hitaben şunları kaydetti:

"Öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Emrinizdeki ast, üst kardeşlerimle beraber vermiş olduğunuz bu eğitimin, sürecin çok daha başarılı bir şekilde devamı temennimizdir. Şu anda tüm Başika kampındaki askerimize Türkiye'den şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla şükranlarımı bildiriyorum. Sizlerin orada vermiş olduğu bu eğitim, gerek peşmerge gerekse diğer Musul'daki kardeşlerimiz olsun bölgenin barışı için, bölgedeki gelişmelere olumlu katkılar noktasında çok büyük faydası olacaktır.

Orada siz şu anda adeta zulmün karşısına dikilmiş yiğitler olarak varsınız. Orada eğitim veren güçlerimizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Diliyorum ki sizler zaten bu göreve giderken adeta şehadete yürüyen kadrolar olarak gittiniz. Şu ana kadar da çok büyük başarıyla Başika kampındaki süreç devam ediyor. Sayın Başbakanımızın merkezi yönetimle yaptığı görüşmeler verimli geçti, haberlerini aldım. Döndükten sonra bunların değerlendirmesini de yapacağız ve yeni yeni çok daha hayırlı adımları inşallah bölgede atacağız. Ben sizleri tekrar kutluyorum. Bir olun, beraber olun, iri olun, kardeş olun, hep birlikte Türkiye olun."

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