09 OCAK 2017
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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ocak 2017

09 Ocak 2017 Pazartesi, 00:02

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(TBMM/14.00)


EKONOMİ

1- TÜİK, kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Marriott Otel'de düzenlenecek 9. Büyükelçiler Konferansı'nın açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/11.30)

2- Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler gözetiminde sürdürülen müzakereler, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla, BM Cenevre Ofisi'nde başlayacak.

(Cenevre)

3- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

4- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)


GÜNCEL

1- Osmanlı Devleti'nin 31'inci padişahı Sultan Abdülmecid Han'ın vefat eden üçüncü kuşak torunu Osman Bayezid Osmanoğlu için New York'taki Eyüp Sultan Camisinde tören düzenlenecek.

(New York)


KÜLTÜR SANAT

1- Feridüddin-i Attar’ın efsane eseri Mantıku’t-Tayr’dan yola çıkılarak hazırlanan Mantıkut’tayr/Kuşların Şarkısı isimli minyatür sergisi Esentepe’deki Kuveyt Türk Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin ilgisine sunulacak.

(İstanbul/14.00)

2- İstanbul Şehir Tiyatroları öncülüğünde oyuncular ve vatandaşlar, teröre tepki için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünden Şehitler Tepesi'ne yürüyecek.

(İstanbul/17.00)


SPOR

1- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 12. haftanın son maçında İstanbul Üniversitesi ile Beşiktaş, Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/17.30)

2- Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarının Antalya'daki devre arası kamp çalışmaları izleniyor.


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