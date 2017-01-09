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YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
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Yurtta kış

09 Ocak 2017 Pazartesi, 00:08

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar, ulaşımda aksaklıklara neden oldu.

Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu Suçatı, Çağlayan, Tekir Mahallesi ve Bozoğlan mevkisi ile tüneller bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ağır vasıta araçlarla otomobiller yolda kaldı.

Yoğun kar nedeniyle kapanan yolda bölge trafik ekipleri, araçların Kayseri tarafına geçişine izin vermiyor.

Karayolları ekiplerinden bir küreme aracının kara saplanması nedeniyle ulaşım dururken, ekiplerin karayolunu trafiğe açmak için çalışması sürüyor.

Kar lastiğiyle yolda ilerleyemeyen sürücülerden bazılarının, araçlarının ön kısmına vatandaşları oturtarak hareket etmeye çalıştıkları görüldü.

Yolda kalan çok sayıda tır, ağır vasıta ve otomobil sürücülerinin yolun ulaşıma açılması için karayolundaki bekleyişi sürüyor.

Bu arada bazı "off-road" ekipleri de yolda kalan sürücülere su ve bisküvi ikram etti.

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