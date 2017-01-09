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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Eğitime kar engeli

09 Ocak 2017 Pazartesi, 00:11

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Kırşehir ve Sivas'ın bazı ilçelerinde tüm okullarda, bazılarında ise sadece taşımalı eğitim yapılanlarda yarın eğitim öğretime ara verildi.

Kar yağışı nedeniyle Kayseri'nin Akkışla, Felahiye, Develi, Tomarza, Özvatan, Sarız, Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerindeki tüm okullarda, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Sarıoğlan ilçelerinde ise taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitim öğretim yapılmayacak.

Kırşehir'in Akpınar ve Akçakent ilçelerindeki tüm okullarda, Kaman, Mucur, Çiçekdağı ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada ise bazı ilçelerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okulların bir gün tatil edilmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Gemerek, Şarkışla, Yıldızeli ilçelerindeki tüm okullarda, Gürün, Kangal ve Ulaş ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitim verilenlerde yarın eğitim öğretim yapılmayacağı ifade edildi.

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