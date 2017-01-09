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Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk ...
09 Ocak 2017 Pazartesi, 08:52
Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından Bzagah, Suflaniyah, Zammar ve Amiyah'ta bulunan 23 DEAŞ terör örgütü hedefi imha edildi. Harekat kapsamında 48 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi.