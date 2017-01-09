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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk ...

09 Ocak 2017 Pazartesi, 08:52
Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından Bzagah, Suflaniyah, Zammar ve Amiyah'ta bulunan 23 DEAŞ terör örgütü hedefi imha edildi. Harekat kapsamında 48 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

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BAŞBAKAN YILDIRIM: "SİNCAR BÖLGESİNDE PKK'NIN KONUŞLANMASI, TÜRKİYE'NİN MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR. BU MESELEYİ DE ENİNE BOYUNA KONUŞTUK. YA IRAK VE PEŞMERGE GÜÇLERİ BURADAN PKK'LILARI ÇIKARACAK YA DA TÜRKİYE OLMAZSA GEREĞİNİ YAPACAK. BU KONUDAKİ DÜŞÜNCEMİZ, DURUŞUMUZ NETTİR, BUNU DA BU ZİYARET ESNASINDA İFADE ETTİK."
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