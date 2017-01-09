09 OCAK 2017
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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNDEM / 9 Ocak 2017

09 Ocak 2017 Pazartesi, 09:01
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)


EKONOMİ

1- TÜİK, kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Marriott Otel'de düzenlenecek 9. Büyükelçiler Konferansı'nın açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler gözetiminde sürdürülen müzakereler, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla BM Cenevre Ofisi'nde başlayacak.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)


KÜLTÜR SANAT

1- Feridüddin-i Attar’ın eseri Mantıku’t-Tayr’dan yola çıkılarak hazırlanan "Mantıkut’tayr/Kuşların Şarkısı" isimli minyatür sergisi, Esentepe’deki Kuveyt Türk Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin ilgisine sunulacak.

(İstanbul/14.00)

2- İstanbul Şehir Tiyatroları öncülüğünde oyuncular ve vatandaşlar, teröre tepki için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünden Şehitler Tepesi'ne yürüyecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Osmanlı Devleti'nin 31'inci padişahı Sultan Abdülmecid Han'ın vefat eden üçüncü kuşak torunu Osman Bayezid Osmanoğlu için New York'taki Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 12. haftanın son maçında İstanbul Üniversitesi ile Beşiktaş, Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarının Antalya'daki devre arası kamp çalışmaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)


ÖZEL HABER

1- Milyonerlere kasımda 6 bin kişi daha eklendi

- Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt içi yerleşik mudi sayısı kasım ayında 6 bin 25 kişi daha artarak 106 bin 999'e ulaştı

- Milyoner sayısında 9 aydaki artış 8 bine dayanırken, 1 aydaki artış 6 bini geçti

- Uzmanlar, bir aydaki artışın vergi barışı ya da Tam Teminatlı Opsiyon İşlemi ile yabancı mevduatların çözülmesinden kaynaklanmış olabileceğini belirtiyor

(Sümeyye Dalkılınç/İstanbul)


2- Vatandaş 2016'da BES kumbarasına 12,8 milyar lira daha attı

- Sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak kurulan BES'te, katılımcıların fon tutarı 53,4 milyar liraya, devlet katkısı fon tutarı ise 7,4 milyar liraya ulaşırken, geçen yıl toplam fon büyüklüğünde 12 milyar 848 milyon lira artış sağlandı

- Söz konusu dönemde BES'teki katılımcı sayısı 586 bin 459 kişi artarak 6,6 milyon kişi olurken, emekli sayısı da 16 bin 570 kişi yükselerek 44 bini aştı

(Elif Ferhan Yeşilyurt/Sümeyye Dalkılınç/İstanbul)

3- Almanya vergiden 301,8 milyar avro bekliyor

- Alman hükumeti, bu yıl 301,8 milyar avro tutarında vergi geliri hedeflerken, vergi gelirlerinin 3 yıl içinde 37,6 milyar avro artması bekleniyor

- Ülkede toplam vergi gelirlerinin GSYH'ye oranı yüzde 36,9'la OECD ortalamasının üzerinde bulunuyor

(Abdulselam Durdak/İstanbul)




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