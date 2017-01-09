Yurtta kış

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MALATYA/ADIYAMAN (AA) - Adıyaman merkez ile Çelikhan ve Tut ilçelerinde okullar bugün tatil edildi.

Adıyaman merkez ile Çelikhan ve Tut ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede dünden bu yana aralıklarla etkisini artıran kar yağışının yaşamı etkilediğini belirtti.

Öğrencilerin mağdur olmaması için çalışma yaptıklarını anlatan Kızılkaya, bu kapsamda "Kent merkezi, Tut ve Çelikhan ilçelerinde bugün eğitim ve öğretim yapılmayacak." dedi.

- Kuvvetli rüzgar uyarısı

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın yarın sabah saatlerine kadar Elazığ ve Malatya'da çok bulutlu, aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Bingöl ve Tunceli'de çok bulutlu, aralıklarla kar yağışlı, Adıyaman'da çok bulutlu, aralıklarla yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, güneyli yönlerden kuvvetli (40 - 60 km/saat) esmesi öngörülen rüzgar sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.