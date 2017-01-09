Bursa'daki hayvanat bahçesi de beyaza büründü

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BURSA (AA) - Bursa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle hayvanat bahçesi de beyaza büründü.

Dünya standartlarında faaliyet gösteren Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 206 bin 600 metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlıyor. "Gör, hisset, koru" temasıyla hayvan ve doğa sevgisini aşılayan hayvanat bahçesini geçen yıl 700 bin kişi ziyaret etti. Özellikle bahar ile yaz aylarında ve okulların açıldığı dönemde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde, kar yağışıyla hayvanların zarar görmemesi için gerekli önlemler alındı.

Kartpostallık manzaraların da oluştuğu hayvanat bahçesinde özellikle babun cinsi maymunlar, develer, ördekler, pelikanlar, leopar ve kurtlar açık barınaklarında karda dolaşmayı, lemur, zürafa gibi hayvanların ise kapalı barınaklarında ısınmayı tercih ettikleri görüldü. Hayvanat bahçesi, kent genelinde yağan karın ardından adeta beyaz örtüyle kaplandı.

Hayvan barınakları için soğuk şartlar düşünülerek her türlü önlemin alındığı bahçede, alttan veya petekle ısıtmalı kapalı barınaklar mevcut. Isınma ihtiyacı bulunan hayvanların kapalı barınaklarına betonla temaslarını kesmek için altlıklar yerleştirildi.

Hayvanların vücut dirençlerini artırmak için vitamin ve mineral katkıları yapılıyor, kalori oranları yüksek yemler hazırlanarak veriliyor.