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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Gaziantep Ticaret Borsası

09 Ocak 2017 Pazartesi, 09:38

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı 23,50 ile 35 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu Antep fıstığı kg17,5018,09
Antep fıstığı (kavrulmuş) kg23,5035,00
Antep fıstığı (boz iç) kg58,0075,00
Antep fıstığı (kırmızı iç) kg40,5057,42
Antep fıstığı (meverdi) kg49,0050,00
Badem içi (tatlı)kg37,0037,00
Kuru üzüm (siyah)kg7,009,00
Ekmeklik buğday kg0,841,03
Arpa (çakır)kg0,860,87
Kırmızı kabuklu mercimekkg 2,772,80

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