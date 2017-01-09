Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı 23,50 ile 35 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu Antep fıstığı
|kg
|17,50
|18,09
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|kg
|23,50
|35,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|kg
|58,00
|75,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|kg
|40,50
|57,42
|Antep fıstığı (meverdi)
|kg
|49,00
|50,00
|Badem içi (tatlı)
|kg
|37,00
|37,00
|Kuru üzüm (siyah)
|kg
|7,00
|9,00
|Ekmeklik buğday
|kg
|0,84
|1,03
|Arpa (çakır)
|kg
|0,86
|0,87
|Kırmızı kabuklu mercimek
|kg
|2,77
|2,80