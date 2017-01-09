Buz patencilerden 2 madalya

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ANKARA (AA) - Buz pateninde Short Track Danubia Serisi Panonia Open Yarışması'nda milli sporcular iki madalya kazandı.

Macaristan'ın ev sahipliğinde organize edilen yarışmalarda büyük erkekler kategorisinde mücadele eden Mükerrem Deniz, bin 500 metre ve bin metrede ikinci sırayı elde etti. Milli sporcu, genel klasmanda da ikinci sırada yer alarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Genç A Erkekler kategorisinde piste çıkan Burak Akar ise bin 500 metrede ilk sırayı elde etti. Milli sporcu, genel sıralamada ise 3. sırada yer alarak bronz madalyaya uzandı.

Genç C Erkekler kategorisinde ise Furkan Akar, bin 500 metrede ikinci, genel sıralamada ise dördüncü sırada yer aldı.



