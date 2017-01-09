Yaralı yavru şahin tedavi altına alındı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, yol kenarında yaralı halde ve donmak üzereyken bulunan şahin tedavi altına alındı.

Çerkezköy-Saray yolunda, Yuvalıköy Mahallesi'nde yol kenarındaki yaralı şahini fark eden vatandaşlar, şahini yakalayarak Çerkezköy Belediyesi Sağlık İşleri ekiplerine ulaştırdı.

Veteriner hekim Şevket Halimoğlu tarafından yapılan kontrollerinde sol kanadında yaralanma olduğu tespit edilen şahin, tedaviye alındı. Şahin, tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğaya salınacak.

Hayvansever vatandaşlardan Bülent Vardar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşları ile birlikte otomobille seyahat ederken şahini yol kenarında fark ettiklerini söyledi.

Yaralı şahini gazeteciler aracılığıyla belediye yetkililerine ulaştırdıklarını anlatan Vardar, "Hava çok soğuktu ve şahinin yaralı olduğunu fark edince onu aracımızın içine aldık. Kuşu muhabir arkadaşların aracılığıyla belediye yetkililerine ulaştırdık. Şahin, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak." dedi.

