Kırıkkale'deki FETÖ/PDY operasyonu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün kentteki okullarının 16 hissedarı adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şubesi ekiplerinin, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY'ye ait kapatılan okulların hissedarlarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.