Doğu Anadolu'da soğuk hava

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 23 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Erzincan çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmurlu ve güney kesimlerinin yer yer kuvvetli kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Bölgede sabah ve gece buzlanma ile don olayı ve yer yer pus bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgarın değişik yönlerden hafif, Erzincan çevresinde orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 23, Ağrı'da 17, Iğdır'da 12, Ardahan'da 8, Erzurum'da 3 ve Tunceli'de 1 derece ölçüldü. Erzincan'da ise sıcaklık 3 derece olarak kaydedildi.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının Erzincan ve Tunceli'de 6, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 1, Iğdır, Ağrı ve Kars'ta 6 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 50, Erzurum'da 25, Ardahan'da 17, Kars'ta 16, Iğdır'da 9 ve Tunceli'de 8 santimetreye ulaştı.

Yetkililer, bölgede oluşabilecek buzlanma ve don olayı ile sis nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.