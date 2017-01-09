Haftanın tarihine bakış

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Gazetecilerin haklarını "fikir işçisi" kapsamında düzenleyen 212 sayılı yasa, 10 Ocak 1961'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



''Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki 5953 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun'' başlıklı düzenleme, Milli Birlik Komitesince 4 Ocak 1961'de kabul edildikten sonra 10 Ocak 1961'de Resmi Gazete'de yayımlandı.



Türk basın tarihine "Babıali'de Dokuz Patron Olayı" olarak da geçen gelişmelerde, gazete sahipleri, yasanın önce "çıkmaması", sonra da ''değiştirilmesi'' için çalıştı.



Okurlar, 10 Ocak sabahı gazetelerini aldıklarında, ''Gazetemizi Üç Gün Kapatıyoruz'' başlığı ile karşılaştı. Bu başlığın altında ise ''Akşam, Cumhuriyet, Dünya, Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Vatan, Yeni İstanbul, Yeni Sabah'' patronlarının ortak bildirisi yer alıyordu.



İstanbul Gazeteciler Sendikası (İGS) bir bildiri yayımlayarak kapanma kararının gazete sahipleri tarafından verildiğini ve asla benimsenemeyeceğini duyurdu. Gazeteciler, aynı gün sendikadan başlayan ''Simidimiz ve Hürriyetimiz İçin'', ''Çalışan Gazeteciye Cop, Patrona Hazırlop'' gibi dövizler taşıyarak sessiz yürüyüş yaptı.



Sendika, üç günlük boykot sırasında ''Basın'' adlı bir gazete yayımladı. 11 Ocak 1961 günü çıkarılmaya başlanan Basın gazetesi, 100 bin gibi o gün için önemli tiraja ulaştı.



Boykot, 14 Ocak 1961'de sona erdi ve gazeteler yayına başladı. İGS, başarıya sahip çıkmak amacıyla 1962 yılında 10 Ocak tarihini Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlama kararı aldı ve Park Otel'de tören düzenlendi.



- Belli başlı öteki olaylar

9 Ocak

1792- Osmanlı devleti ile Rusya arasında beş yıllık savaşın ardından ''Yaş Anlaşması'' imzalandı.

1853- Osmanlı devleti için ''hasta adam'' tabiri ilk kez Rus Çarı I. Nikola tarafından kullanıldı.

1926- Piyango çekilişinin yalnızca Tayyare Cemiyetine ait olduğuna ilişkin kanun kabul edildi.

1936- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Atatürk'ün de katıldığı törenle öğretime başladı.



1937- Stalin'in sürgüne yolladığı Troçki, Meksika'ya gitti.



1955- Devlet Operası sopranosu Leyla Gencer, temsiller vermek üzere İtalya'ya gitti.



1964- Halide Edip Adıvar 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.



1990- Şair Cemal Süreya 59 yaşında vefat etti.

1996- Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe, Sabancı Center'da öldürüldü. Olayı terör örgütü DHKP-C üstlendi.



1996- Balerin, koreograf Duygu Aykal 45 yaşında öldü.



1996- Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe'nin cesedi, Eyüp Spor Salonunun yakınındaki arsada bulundu. Göktepe, bir gün önce görevini yaparken gözaltına alınmıştı. Göktepe'nin cenazesi 11 Ocak'ta toprağa verildi.



2003- Aile mahkemeleri kuruldu.



2007- Adana'dan Irak'a Türk işçilerini götüren Moldova tescilli uçak, Bağdat'ta, piste 200 metre kala yere çakıldı. Kazada aralarında Türk işçiler ve uçak mürettebatının da bulunduğu 34 kişi öldü, bir kişi yaralı olarak kurtuldu.



2009- Nazım Hikmet'in Türk vatandaşlığından çıkarılmasına ilişkin 1951 yılındaki Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırıldı.



2013- Türkiye ve Katar’ın arabuluculuğuyla Suriye’nin başkenti Şam’da esir değişimi yapıldı. Temaslar sonucundan 48 İranlı ile 2‘si Türk 2 bin 130 kişi salıverildi.



2014- Hava Kuvvetleri Komutanlığının gösteri ekibi Solotürk, Sarıkamış Harekatı'nın 99'uncu yılı dolayısıyla yaptığı gösteride akrobasi tarihinde bir ilke imza attı. Ankara'daki 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Solotürk, Kars üzerinde tanker uçakla buluşarak yakıt ikmali yaptı.



10 Ocak



1863- Dünyanın ilk metrosu olan Londra metrosunun ''Metropolitan'' adı verilen ilk hattı açıldı.



1900- Dünya Şampiyonu Pehlivan Kara Ahmet, ''Şampiyonlar Şampiyonu'' unvanını aldı.



1920- Milletler Cemiyeti kuruldu. ABD, Cemiyete katılmadı.



1921- 1. İnönü Zaferi: Albay İsmet Bey komutasındaki Türk ordusu, Yunan ordusu ile İnönü'de karşı karşıya geldi. Yunan ordusu yenildi. Zaferin ardından, Albay İsmet Bey, 1 Mart 1921'de generalliğe terfi ettirildi, TBMM Hükümetinin uluslararası itibarı da hızla yükseldi.



1926- Alman sinema yönetmeni Fritz Lang'ın ''Metropolis'' adlı filmi gösterime girdi.



1944- Nuri Demirağ'ın fabrikasında üretilen yolcu uçağının uçuş denemesi Yeşilköy'de yapıldı.

1945- Teşrinievvel, teşrinisani, kanunuevvel ve kanunusani aylarının adları ekim, kasım, aralık ve ocak olarak değiştirildi.



1947- Demokrat Partinin 1. Kongresi'nde ''Hürriyet Misakı'' kabul edildi.



1961- Gazetecilerin haklarını ''fikir işçisi'' olarak düzenleyen 212 sayılı yasa yürürlüğe girdi.



1968- Kurtuluş Savaşı komutanlarından Ali Fuat Cebesoy öldü.



1982- Ressam Nurullah Berk 76 yaşında vefat etti.



1984- Kürtaj yasalaştı.



1995- The Marmara Oteli pastanesinin 30 Aralık 1994'te bombalanması sırasında ağır yaralanarak tedavi altına alınan Cumhuriyet gazetesi sinema eleştirmeni, yazar Onat Kutlar öldü.



2000- Emekli Büyükelçi Semih Günver 93 yaşında öldü.



2001- Türk edebiyatının usta kalemlerinden Necati Cumalı 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.



2006- İran'ın nükleer programı uluslararası krize yol açtı. Tahran, atom bombası sahibi olmak istediği iddialarını reddederken nükleer programının sivil olduğunu ve programını geliştirmeye devam edeceğini açıkladı. 25 Ocak'ta Fransa, İngiltere ve Almanya ile ABD, İran'a ekonomik ve ticari yaptırımları kabul ettirmeye çalıştı ama tasarı başlangıç aşamasında Rusya tarafından reddedildi.



2007- İtalya'nın film yapımcısı Carlo Ponti 94 yaşında öldü.



2009- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hak-İş Genel Başkanlığı yapan Necati Çelik vefat etti.



2011-Erzurum ve Sivas kongrelerinin yapıldığı binalar, valiliklerden TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığına devredildi.



2012- Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın "şüpheli" olarak yer aldığı iddianameyi kabul etti.



2012- Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, tutuksuz yargılandığı İkinci ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklandı.



2013- Terör örgütü PKK üyesi Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez Fransa’nın başkenti Paris’te öldürüldü.



2014- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, resmi ziyarette bulunduğu Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde düzenlenen törenle fahri doktora tevdi edildi.



11 Ocak



1556- Divan Şairi Fuzuli öldü.



1905- Mustafa Kemal ''kurmay yüzbaşı'' rütbesiyle Harp Akademisinden mezun oldu.



1929- Türkiye'de eski yazılı kitapları yeni harflere çevirmek için Dil Encümeni bünyesinde bir komisyon kuruldu.

1937- Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Gaziantep Milletvekili Nuri Conker öldü.

1939- Aydın'da köylüye toprak dağıtıldı.



1940- Ankara Konservatuvarı Tatbikat Sahnesi oyuncuları ilk oyunlarını sergiledi.



1943- Kızıl Ordu, Stalingrad kuşatmasını kırdı.



1946- Arnavutluk'ta Kral Zogo tahtan indirildi, halk cumhuriyeti ilan edildi.



1948- Ankara Üniversitesi Senatosu bazı öğretim üyelerini sol eğilimli oldukları için Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesindeki görevlerinden uzaklaştırdı. Görevlerinden uzaklaştırılanlar arasında Pertev Naili Boratav, Niyazi Berkes, Behice Boran, Adnan Cemgil ve Azra Erhat da yer aldı.



1963- TBMM'de komünizmle mücadele amacıyla komisyon kuruldu.



1971- İş Bankası Ankara Emek Şubesi silahlı 4 kişi tarafından soyuldu. İçişleri Bakanlığından soyguncuların Deniz Gezmiş ile Yusuf Arslan olduğu açıklandı.



1983- Karikatürist Şadi Dinçağ 64 yaşında öldü.



1994- Caz Sanatçısı Erol Pekcan 61 yaşında vefat etti.



1997- Başbakan Necmettin Erbakan, tarikat tartışmalarının yoğunlaştığı bir sırada, Başbakanlık Konutu'nda 51 tarikat ve cemaat liderine iftar yemeği verdi.



1998- Basketbol antrenörü Aydan Siyavuş vefat etti.



1999- Beynindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi gören sanatçı Öztürk Serengil 68 yaşında öldü.



2011- ''Kıvırcık Ali'' olarak tanınan sanatçı Ali Özütemiz, Çatalca'da geçirdiği trafik kazasında 42 yaşında hayatını kaybetti.



2012- Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının başkent dışında stadyumlarda değil, sadece okullarda kutlanmasını öngören genelge yayımladı.



2013- Müzisyenler Şivan Perver ve İbrahim Tatlıses, Irak’ın Erbil kentinde 40 yıl aradan sonra bir araya geldi. Perver ve Tatlıses, Türkiye’ deki sanatçılara "Çözüm Süreci"ne katılma çağrısında bulundu.



2014- İsrail'in uzun yıllardır bitkisel hayatta olan eski başbakanı Ariel Şaron 85 yaşında öldü.

2015- Meksika'nın güneyindeki Veracruz eyaletine bağlı Cordoba kenti yakınlarında, futbolcuları taşıyan bir otobüsün köprüden uçması sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

12 Ocak



1920- İstanbul'da son ''Osmanlı Meclisi Mebusanı'' açıldı.



1923- Paris'te Pasteur Enstitüsünde tetanosa karşı serum geliştirildi.



1934- Osmanlı devleti ile Sevr Antlaşması'nı imzalayan Yunanistan'ın eski başbakanı Elefterios Venizelos, Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.



1944- Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak yaş haddinden emekliye ayrıldı, bu göreve Kazım Orbay getirildi.



1945- Tasviri Efkar gazetesi sahibi ve başyazarı Velid Ebuzziya İstanbul'da öldü.



1952- ABD yönetimi, Marshall Planı çerçevesinde Türkiye'ye 58 milyon dolarlık askeri yardım yapılmasını onayladı.



1959- Sovyet uzay aracı Luna, güneş çevresindeki yörüngesine yerleşti. Luna yerçekiminden kurtulan ilk uzay aracı oldu.



1998- Eski başbakan yardımcılarından Sadi Koçaş İstanbul'da öldü.



2000- Hükümeti oluşturan partilerin genel başkanları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, idama mahkum edilen terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan hakkında verdiği ihtiyati tedbir kararına uyulmasını kararlaştırdı.



2006- Hac farizası için Mekke yakınındaki Mina'da bulunanlardan 364'ü çıkan izdihamda öldü, çok sayıda kişi yaralandı.



2010- İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon'un Büyükelçi Oğuz Çelikkol ile yaptığı görüşmedeki tutumu iki ülke ilişkilerinde gerginliğe yol açtı.



2010- Gazeteci Selçuk Sümer 69 yaşında vefat etti.



2013- Biyolojik pasaport uygulamasıyla doping yaptığı tespit edilen milli atlet Alemitu Bekele, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin 4 yıl cezalı atletler listesine alındı.



2014- Türk arkeolojisinin önemli isimlerinden, olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın sporculardan İstanbul Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Halet Çambel, 97 yaşında İstanbul'da vefat etti.



2015- Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesince, Anayasa Mahkemesinin İstanbul'daki "askeri casusluk" davasında verdiği ihlal kararı doğrultusunda, hükümlüler hakkında yargılamanın yenilenmesine karar verildi.



2015- "Futbolda şike" davasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yeniden yargılandığı dava ile haklarındaki hükümler Yargıtayca bozulan 31 sanıklı davanın dosyalarının birleştirilmesine karar verildi.

2016- İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki bombalı terör saldırısında 10 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

13 Ocak

1920- Sultanahmet Meydanı'nda 150 bin kişinin katılımıyla büyük bir miting yapıldı.



1925- Kurtuluş Savaşı komutanlarından Halit Paşa, Mecliste Ali Çetinkaya tarafından kaza kurşunuyla vuruldu.



1931- Japon Prensi Takamutsu Türkiye'ye geldi.



1941- Yazar James Joyce öldü.



1942- II. Dünya Savaşı'nda ''Ekmek Karnesi'' uygulamasına başlandı.



1944- ''Refah faciası'' davası sona erdi. Amiral Mehmet Ali Ülgen ve bütün sanıklar beraat etti.



1952- Hasankale'de 5,8 büyüklüğündeki depremde 133 kişi öldü.



1958- ABD, uzay uydusu Explorer 1'i fırlattı.



1966- Hürriyet gazetesi, ABD Başkanı Lyndon Johnson'un eski Başbakan İsmet İnönü'ye yazdığı mektuba ilişkin, Gazeteci Cüneyt Arcayürek'in haberini yayımladı. Mektup ve İnönü'nün cevabi mektubu, 14 Ocak'ta Mecliste görüşüldükten sonra, 15 Ocak'ta kamuoyuna açıklandı.



1973- Sanat tarihçisi, yazar, eleştirmen Sabahattin Eyuboğlu öldü.



1986- Savunma Sanayii Müsteşarlığı kuruldu.



1990- Atatürk Barajı'nda su tutulmaya başlandı.



1993- Irak'a karşı başlatılan ikinci harekata İncirlik Üssü'nden kalkan ''Çekiç Güç'' uçakları da katıldı.



2005- Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile 5 polis memuru dahil 13 kişinin öldürülmesi, çok sayıda kişinin yaralanması olaylarına katıldığı iddiasıyla yargılanan terör örgütü Hizbullah mensubu Mehmet Fidancı müebbet hapse mahkum edildi.



2007- Dünyanın ilk tüp bebeği olarak 1978'de sezaryenle dünyaya getirilen Louise Brown, doğal yoldan doğum yaptı.



2012- Ömrünü Kıbrıs davasına adayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, tedavi gördüğü Yakındoğu Üniversitesi Hastanesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 87 yaşında vefat etti.

2014- Endonezya'nın batısında faaliyete geçen Sinabung yanardağında patlamalar arttı. Patlamalar nedeniyle 25 binden fazla kişi tahliye edildi. Yaklaşık 100 yıldır uyuyan yanardağ, 2013’ün eylül ayında kül ve gaz püskürtmeye başlamıştı.



2015- Cumhuriyet gazetesi, Fransa'nın başkenti Paris'te terör saldırısının hedefi olan Mizah Dergisi Charlie Hebdo'nun karikatürlerini yayınladı. Tepkilere neden olan yayın nedeniyle, gazetenin Şişli'de bulunan binası önünde protesto düzenlendi.



2015- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed olduğu iddia edilen karikatürünü köşelerinde yayımladıkları gerekçesiyle Cumhuriyet gazetesinin iki yazarı hakkında soruşturma başlatıldı. Yazarlar Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve dini değerleri aşağılama" suçlamasından işlem yapılacağı belirtildi.



2015- "Futbolda şike" davası kapsamında haklarında verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezası Yargıtayca onanan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.



14 Ocak



1923- Mustafa Kemal, Batı Anadolu'da geziye çıktı.



1923- Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, İzmir'de öldü.



1923- Londra-New York arası ilk telefon görüşmesi yapıldı.



1938- Türkiye-Irak-İran-Afganistan arasında imzalanan Sadabad Paktı, TBMM'de onaylandı. Saldırmazlık anlaşması, 1979 yılında İran tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kaldı.

1943- Sir Winston Churchill, Franklin Roosevelt ve Charles De Gaulle, Casablanca Konferansında bir araya geldi.



1944- ''Milli Şair'' Mehmet Emin Yurdakul 75 yaşında öldü.



1953- Josip Broz Tito, Yugoslavya Devlet Başkanı oldu.



1963- Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle, İngiltere'nin Ortak Pazar'a girmesini reddetti.



1964- Meclis, Ortak Pazar anlaşmasını onayladı.



1970- Milli Mücadele kahramanlarından Orgeneral Asım Gündüz öldü.



1974- Türk-İş Genel Başkanı Seyfi Demirsoy, tedavi gördüğü Londra'da 54 yaşında yaşamını yitirdi.



1987- Vehbi Koç, Uluslararası Ticaret Odasınca ''Dünyada Yılın İş Adamı'' seçildi.



1990- Eski Milli kaleci, iş adamı Sabri Dino, Boğaziçi Köprüsü'nden atlayarak intihar etti.



1994- Türk sinemasının emektarlarından Nubar Terziyan öldü.



1995- İlk kez düzenlenen Uluslararası Nazım Hikmet Şiir Ödülü, İstanbul'da yapılan törenle Lübnanlı şair Adonis'e verildi.



1996- Besteci Onno Tunç, Bursa'dan İstanbul'a giderken kullandığı tek motorlu uçağın Armutlu Bozburun'da düşmesi sonucu yanındaki Hasan Kanık ile beraber öldü.



1998- Türk sanat müziği sanatçısı Safiye Ayla, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.



2007- Amerikalı caz müzisyeni tenor saksafoncu Michael Brecker, kan kanserinden öldü.



2011- “Arap Baharı” ilk meyvesini Tunus'ta verdi. Tunus'ta bir kişinin kendini yakmasıyla başlayan gösterilerin ardından Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali ülkeden kaçtı, geçiş hükümeti kuruldu.



2013- Oscar’dan sonra sinema dünyasının en prestijli ödüllerden kabul edilen Altın Küre’de ben Affleck, “Argo“ filmiyle “En iyi film“ ve “En iyi yönetmen“ ödüllerine layık görüldü. “Yaşam boyu başarı ödülü“ ise Jodie Foster’ın oldu.



2014- Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, aynı cinsiyetten kişilere evlenme yasağı getiren yasayı onayladı.

2016- Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü binası civarında teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 6 kişi yaşamını yitirdi, 6'sı polis, 39 kişi yaralandı. Sivillerin de hedef alındığı saldırıda 5 aylık bir bebek ile 4 ve 12 yaşında iki çocuk hayatını kaybetti.

15 Ocak



1884- İstanbul Lisesi açıldı. Okulun ilk adı ''Şems-ül Maarif'' idi. 1896'da resmi okullar arasına dahil edildi.



1892- Basketbol kuralları bu oyunun ilk kez ortaya çıktığı Springfield'de yayımlandı.



1902- Nazım Hikmet, Selanik'te doğdu.



1919- Mustafa Kemal Paşa, Şişli'deki evinde, Albay İsmet (İnönü) Bey ile ''Anadolu'ya geçmek'' konusunu görüştü.



1932- Samsun'da Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya ayak bastığı yerde dikilen heykel açıldı.



1945- Ressam Sami Yetik öldü.



1949- İmam hatip kursları açıldı.



1952- ABD, Türkiye'nin NATO'ya girişini onayladı.



1964- III. Londra Konferansı toplandı. İngiltere, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs hükümetleri ile Kıbrıs Türk ve Rum toplumu liderleri katıldı.



1984- Kıbrıs Türk toplumu liderlerinden Dr. Fazıl Küçük, Londra'da 78 yaşında öldü.



1994- Uyuşturucu ve silah kaçakçısı Behçet Cantürk, Sapanca'da yol kenarında ölü bulundu.



2005- Filistin lideri Yaser Arafat'ın 11 Kasım 2004'te ölmesinin ardından 9 Ocakta devlet başkanı seçilen Mahmud Abbas, yemin ederek göreve başladı. Başbakanlığa Ahmed Kurey'i getiren Abbas, İsrail'e karşılıklı ateşkes ve nihai barış anlaşması çağrısında bulundu.



2006- Sosyalist Michelle Bachelet, Şili'nin ilk kadın devlet başkanı oldu. Bachelet, aynı zamanda Latin Amerika'da devlet başkanlığı görevine gelen altıncı kadın oldu.



2007- Tiyatro sanatçısı Lale Oraloğlu, İstanbul'da yaşamını yitirdi.



2013- Pakistan Anayasa Mahkemesi , Başbakan Raja Pervez Eşref hakkında tutuklama kararı çıkarttı.



2014- FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın, 2014 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapacağı açıklandı. Dünya Kupası'nda görev alacak 25 hakem arasında yer alan Çakır, 1974 Dünya Kupası'nda görev yapan Doğan Babacan'dan 40 yıl sonra Dünya Kupası'nda düdük çalacak Türk hakem oldu.



2014- Dünyaca ünlü Arjantinli şair Juan Gelman, 83 yaşında hayata veda etti.



2014- Avrupa Birliği, radikalleşmeyle ve şiddeti benimseyen aşırılıkla mücadele için bilgi bankası oluşturma kararı aldı.

2016- Batı Afrika’daki Ebola salgını sona erdi. Salgında 11 bin 316 kişi hayatını kaybetti.

2016- Yurt dışında yaşayan vatandaşlardan alınan askerlik bedelinin düşürülmesini içeren kanun tasarısı yasalaştı.



