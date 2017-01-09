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ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9. Büyükelçiler Konferansı için dünyanın dört bir yanından gelen Türk büyükelçilerle Anıtkabir’i ziyaret etti.

Anıtkabir'e gelen Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Çavuşoğlu ve büyükelçiler, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Çavuşoğlu, deftere şu satırları yazdı:

"Ulu Önder Atatürk, 94 yıl önce kurarak gelecek kuşaklara emanet ettiğin Cumhuriyet'in tüm büyükelçileriyle birlikte bir kez daha huzurunda bulunmanın gururu içindeyim. Türkiye Cumhuriyeti bugün güçlü demokrasisi, dinamik ekonomisi ve etkin diplomasiyle dünyada en müstesna konumlara doğru yol almaktadır.

Bu yıl dokuzuncusunu düzenlediğimiz Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle Cumhuriyetimizin 100. yılı için belirlediğimiz ulusal hedeflerimiz doğrultusunda atmaya devam edeceğimiz adımları değerlendirme fırsatı bulacağız.

Geçtiğimiz yılın 15 Temmuz günü milletimizin kahramanca duruşu sayesinde yenilgiye uğrattığımız büyük ihanet ülkemizi ilerleyişinden geri döndürememiştir. Dışişleri Bakanlığı camiası olarak yurdumuzda ve dünyada barış refah ve istikrar ilkesi yönünde canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle kalplerimizde minnetle yaşattığımız aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyor, bir kez daha sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhun şad olsun."

9. Büyükelçiler Konferansı'nın bu yılki teması, "2023'e Doğru: Milli Değerler ve Küresel Hedefler" olarak belirlendi.

Konferansın uluslararası boyutunun güçlendirilmesi için ana temaya uygun olarak, her yıl olduğu gibi, bu yılki oturumlara da yabancı konuklar davet edildi.

Bu çerçevede, 14 Ocak'a kadar sürecek konferansta Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Lacy Swing, Türk büyükelçilerle bir araya gelecek.

İlki 2008'de yapılan ve geleneksel hale gelen büyükelçiler konferansları, Türkiye'nin bölgede ve ötesinde barış ve istikrarı hakim kılmayı hedefleyen çok boyutlu dış politikasının tüm yönleriyle ele alınması ve daha etkin eş güdümünün sağlanması bakımından önem taşıyor.

















