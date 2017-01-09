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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Viranşehir ve Bozova belediyelerine görevlendirme

09 Ocak 2017 Pazartesi, 10:22

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Viranşehir ve Bozova belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapıldı.

Vali Vekili Cengizhan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe belediye başkanının bir süre önce gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını hatırlattı.

Belediyelere yeni görevlendirmeler yapıldığını aktaran Yılmaz, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tutuklanan Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin'in yerine Kaymakam Ömer Cimşit, Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş'ın yerine ise kaymakam Zekeriya Göker vekaleten görevlendirilmiştir." dedi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında 13 Aralık 2016'da gözaltına alınan Viranşehir Belediye Başkanı Cin ile Bozova Belediye Başkanı Taş tutuklanmıştı.

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