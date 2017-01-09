Sanayi üretim endeksi (1)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın kasım ayında 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise kasımda bir önceki aya göre değişim göstermedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın kasım ayında ekim ayına göre değişmedi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise geçen yılın kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı.

Öte yandan, arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artış kaydedildi.

- Beklentiler

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketine katılan ekonomistler, kasımda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin 2015'in aynı ayına kıyasla yüzde 2,8 artmasını öngörmüştü.

Ekonomistler, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 1,7 ve mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,01 artacağı öngörüsünde bulunmuştu.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık Ortalama 2013 1,6 4,2 2,1 2,7 0,5 4,9 3,9 0,9 6,3 2,8 4,7 6,8 3,5 2014 7,6 5,1 4,5 5 3,4 1,5 3,7 4,4 2,5 2,3 0,7 2,5 3,5 2015 -2,1 0,8 4,7 3,8 2,2 4,8 0,1 6,9 1,4 4,2 3,6 4,6 3 2016 5,6 5,8 2,9 0,8 5,6 1,3 -4,7 2,2 -3,1 2 2,7

(Sürecek)