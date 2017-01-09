09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adıyaman'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 10:32

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman-Kahta karayolu 5. kilometrede, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 8 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı.

Kazada, araçlarda bulunan Sadık Satılmış, Kadriye Öztürk ve Neşet Öcal yaralandı.

Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.




İLGİLİ HABERLER

Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ADIYAMAN MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Adıyaman'da eğitime kar engeli
YEREL

ADIYAMAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Gazeteciler Gününde şehitler için mevlid-i şerif okutulacak
YEREL

GAZETECİLER GÜNÜNDE ŞEHİTLER İÇİN MEVLİD-İ ŞERİF OKUTULACAK
Halepliler için 27 tır yardım malzemesi
YEREL

HALEPLİLER İÇİN 27 TIR YARDIM MALZEMESİ
Adıyaman'dan Suriye'ye 27 tır dolusu yardım gönderildi
YEREL

ADIYAMAN'DAN SURİYE'YE 27 TIR DOLUSU YARDIM GÖNDERİLDİ
Sarıkamış şehitleri anılıyor
YEREL

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILIYOR

Öz-Büro İş Sendikası Kahta'da çalışmalara başladı
YEREL

ÖZ-BÜRO İŞ SENDİKASI KAHTA'DA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Milli Birlik Cemiyetinden kan bağışı
YEREL

MİLLİ BİRLİK CEMİYETİNDEN KAN BAĞIŞI
Adıyaman'da Sarıkamış Şehitleri anıldı
YEREL

ADIYAMAN'DA SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILDI