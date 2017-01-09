Adıyaman'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adıyaman-Kahta karayolu 5. kilometrede, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 8 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı.
Kazada, araçlarda bulunan Sadık Satılmış, Kadriye Öztürk ve Neşet Öcal yaralandı.
Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.