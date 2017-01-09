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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

09 Ocak 2017 Pazartesi, 10:35

HATAY (AA) - Hatay'da göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonda 4'ü asker 17 kişi gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Reyhanlı ilçesinde Suriye sınırdan Türkiye'ye göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Jandarma ekiplerinin zanlıların adreslerine eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda 4'ü uzman çavuş 17 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ruhsatsız 2 av tüfeği, 89 fişek, 40 uyuşturucu hap ile çok sayıda sahte Suriye kimliği ve pasaport ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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