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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Hakkari'de terör operasyonu

09 Ocak 2017 Pazartesi, 10:36

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Yüksekova ilçesinde 2 Ocak'ta duyarlı vatandaşların ihbarlarına istinaden "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şüphelinin sevk edildiği mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, ayrıca Şemdinli Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 Ocak'ta gerçekleştirilen yol kontrollerinde de "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirlenen bir kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

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