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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Türk çayı 86 ülkeye satıldı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 10:38

TRABZON (AA) - Türk çayı geçen yıl 86 farklı ülkeye satıldı.

Söz konusu dönemde ihracatta Belçika ve Almanya ilk sıraları alırken, Singapur, Çin, Kongo, Etiyopya, Senegal, Japonya, Somali, Gana, Bahreyn, Gambiya, Litvanya ve Nijerya gibi çeşitli ülkelere de ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2016 yılında 86 ülkeye 6 milyon 668 bin 820 kilogram çay satılarak, karşılığında 28 milyon 730 bin 748 dolar gelir elde edildi.

Önceki yıl 5 milyon 986 bin 989 kilogram çay ihracatı karşılığında 23 milyon 853 bin 886 dolar gelir sağlanmıştı.

Türkiye'nin geçen yılki çay ihracatında Belçika 2 milyon 114 bin 716 kilogramla ilk sırayı aldı.

Söz konusu dönemde Singapur, Çin, Kongo, Etiyopya, Senegal, Japonya, Somali, Gana, Bahreyn, Gambiya, Litvanya ve Nijerya gibi farklı ülkelere de ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Karadeniz için çayın önemli bir tarımsal ürün olduğunu söyledi.

Çay ihracatının her geçen gün arttığını ifade eden Gürdoğan, "Çay ihracatının artmasında ÇAYKUR çok önemli bir görev üstlendi. Özellike son yıllarda ÇAYKUR'un yaptığı çalışmalar ve tanıtım faaliyetleri çay ihracatının artmasında çok önemli bir etken olmuştur. ÇAYKUR'un, yurt dışı piyasalarında yaptığı etkin tanıtım kampanyaları ve fuara katılım sağlanarak ihracata büyük katkısı olmuştur." dedi.

Çay ihracatında ağırlığın Avrupa Birliği ülkelerinde olduğunu belirten Gürdoğan, ihracatın daha da artması için özel sektördeki firmaların da ihracata ağırlık vermeleri gerektiğini ifade etti.

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