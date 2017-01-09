Sivas'ta 795 köy yolu ulaşıma kapandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 795 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezinde 78, ilçelerden Zara'da 105, İmranlı'da 96, Şarkışla'da 90, Yıldızeli'nde 81, Kangal'da 80, Divriği'de 75, Gürün'de 60, Hafik'te 40, Gemerek'te 27, Doğanşar'da 19, Ulaş'ta 18, Koyulhisar'da 10, Suşehri'nde 8, Akıncılar'da 5, Altınyayla'da 3 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.