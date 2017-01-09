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YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
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Sivas'ta 795 köy yolu ulaşıma kapandı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 10:42

SİVAS (AA) - Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 795 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezinde 78, ilçelerden Zara'da 105, İmranlı'da 96, Şarkışla'da 90, Yıldızeli'nde 81, Kangal'da 80, Divriği'de 75, Gürün'de 60, Hafik'te 40, Gemerek'te 27, Doğanşar'da 19, Ulaş'ta 18, Koyulhisar'da 10, Suşehri'nde 8, Akıncılar'da 5, Altınyayla'da 3 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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