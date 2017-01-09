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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Van'da KHK ile işletmeler aktif hale geliyor

09 Ocak 2017 Pazartesi, 10:50
Van'da KHK ile işletmeler aktif hale geliyor

VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, hisseleri 49 yıllığına devralınan Van Organize Tarım İşletmelerinin (VOTAŞ) daha etkin kullanılması için çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar, yaptığı yazılı açıklamada, işletme sahasında gerekli incelemelerin yapıldığını belirtti.

Trakya Bölgesi'ndeki tarım işletmelerinin durumunu yakından takip edeceklerini ifade eden Yaşar, Van'daki işletmenin de Trakya Bölgesi'ndeki gibi daha iyi işlev kazanmasına yönelik çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Yaşar, Türkiye'nin birçok şehrinde özelleştirme öngörüldüğünü, Van'da ise bu konuda şimdiye kadar aksi bir durumun yaşandığını belirterek, şunları ifade etti:

"Çok kapsamlı bir tesisin var olduğunu ancak işletilemediğini gördük. Buradaki arazileri avantaja çevirmek için çalışacağız. Bunun ilin ekonomisi için aktif hale getirilmesi durumunda çok ciddi kazanımlar elde edilebilir. Bu devasa araziler bölge ve ilimiz için bulunmaz bir nimet. Bundan sonrası için nasıl bir yol haritası izleyeceğiz, bunu uzman ekiplerle değerlendireceğiz. Sayın Vali'miz İbrahim Taşyapan'la yapacağımız görüşmeler, sunulacak yeni çalışma planlarının onaylanmasıyla halk yaranına bir kararın verileceğine inanıyorum."

Ülke topraklarının etkin kullanımını sağlamada en fazla rol oynayan sektörün büyük ve küçükbaş hayvancılık olduğunu aktaran Yaşar, şunları kaydetti:

"Ülkemizde hayvancılığın sorunları esas olarak yapısal özelliklerden kaynaklanmaktadır. Hayvancılık halen tarımsal üretim içerisinde önemli bir yere sahiptir. Günümüzde çeşitli hayvancılık kollarında düşük bir kar marjıyla üretim yapılmaktadır. Bunu avantaja çevirmek için çalışma yürüteceğiz."

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