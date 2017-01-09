Evine giren hırsızı öldüren kişi tutuklandı

BATMAN (AA) - Batman'da hırsızlık amacıyla evine giren kişiyi öldüren ev sahibi tutuklandı.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Petrolkent Mahallesi'ndeki bir binanın ikinci katında oturan Seyfettin D. (30), gece evine hırsızlık için girdiğini fark ettiği Şehmus K'ye (23), ruhsatsız tabancasıyla ateş etti.
Yaralanmasına rağmen balkondan atlayarak kaçan Şehmus K'nin cesedi yaklaşık 200 metre uzakta bulundu.
Gözaltına alınan Seyfettin D, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Şehmus K'nin yaklaşık 2 ay önce hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.